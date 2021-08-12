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Рубрика: Общество

Воронежскому университету вернули украденные гитлеровцами книги

Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
В Берлине состоялась церемония передачи Воронежскому госуниверситету коллекции старинных книг, пропавших из библиотечных фондов вуза во время войны. Почти сотню изданий XVIII-XIX веков обнаружил у себя дома сын солдата вермахта из города Ной-Изенбург.

Его отец был в составе германских частей, побывавших в Воронеже в 1942-1943 годах. Уходя, немцы обчистили университетскую библиотеку. Потомок одного из оккупантов Ханс-Эрих Фрай дослужился до бургомистра Ной-Изенбурга и, обнаружив на чердаке привезенные отцом "трофеи", счел за лучшее вернуть их законным владельцам. Он составил список книг, сфотографировал их и обратился за помощью к профессору Бременского университета Вольфгангу Айхведе. Тот связался с коллегами из Воронежа, переслал им список и фотографии.

Фото: Тагир Раджавов/"РГ"
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Сотрудники научной библиотеки ВГУ подняли архивы и подтвердили, что найденные в Германии книги числятся в библиотечных фондах как пропавшие во время войны. Некоторое время заняло урегулирование политических и юридических вопросов, наконец в Российском доме науки и культуры в Берлине был подписан документ, согласно которому фолианты возвращаются в собственность ВГУ и будут храниться на территории Российской Федерации. Книги прибудут в Воронеж в конце октября. После изучения сотрудниками вуза их электронные копии будут выложены в открытый доступ.

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