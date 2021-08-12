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Рубрика: Общество

Все условия розыгрыша "Миллион призов" среди голосующих онлайн доступны на сайте ag-vmeste.ru

Текст: Любовь Проценко

Все условия розыгрыша "Миллион призов" среди голосующих онлайн теперь можно посмотреть на сайте ag-vmeste.ru. Для того, чтобы принять в нем участие, надо записаться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября, принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября и дождаться розыгрыша (ежедневно с 18 по 20 сентября).

Розыгрыш 20 квартир и 100 машин пройдет в Москве среди участников онлайн-голосования

Следить за розыгрышем можно будет на телеканале "Москва 24", результаты также будут опубликованы на сайте ag-vmeste.ru.

Москвичи смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 тыс. баллов. Их можно будет обменять на покупки у партнеров акции (один балл равен одному рублю). Среди партнеров программы - магазины продуктов, одежды и косметики, мебели, техники, товаров для дома и животных, детских и спортивных товаров, аптеки, а также кафе и рестораны.

Кроме того, у всех участников есть шанс стать обладателями автомобиля или однокомнатной квартиры в Москве. Напомню, акция направлена на стимулирование гражданской активности москвичей. Таким образом бизнес хочет повысить интерес жителей столицы к электронному онлайн-голосованию, чтобы минимизировать любые риски введения новых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, а также характерных для осени гриппа и ОРВИ.

Впервые акция "Миллион призов" была задействована в июне-июле 2020 года во время голосования относительно поправок к Конституции России. Сертификаты в рамках проекта, по данным МТТП, получили более 2 миллионов москвичей.

В настоящее время до 15 августа действует акция "#ПобедимCOVIDВместе" для москвичей старше 60 лет. Призы дают за прохождение вакцинации от коронавируса.

В регионах Общество Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

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