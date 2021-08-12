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Рубрика: Экономика

Зачем жители Подмосковья закрывают мусорные площадки на замки

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 182(8533)
Тем, что активисты защищают памятники, леса или, на худой конец, детские площадки, никого не удивишь. Но житель подмосковного Подольска Дмитрий Лихачев защищает... помойку. Действия активиста уже привели к тому, что контейнерная площадка во дворе его дома закрывается на кодовый замок - и то ли еще будет.
Общедоступные мусорные баки сами могут оказаться на свалке истории. А что делать - не зарастать же чужим хламом Фото: Сергей Михеев Общедоступные мусорные баки сами могут оказаться на свалке истории. А что делать - не зарастать же чужим хламом Фото: Сергей Михеев
Общедоступные мусорные баки сами могут оказаться на свалке истории. А что делать - не зарастать же чужим хламом Фото: Сергей Михеев

Дмитрий живет в Кузнечиках - самом высотном и густонаселенном районе Подольска. Жилья там в достатке, а вот всего остального не хватает. Дефицит детсадов, поликлиник, парков и контейнерных площадок для мусора. "Поэтому нашей дворовой площадкой пользуются не только жители, но и близлежащие магазины и все конторы на первых этажах домов", - рассказывает Лихачев.

Фото: Ирина Комарова
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Не то чтобы ему было жалко мусорных баков. Но при таком раскладе контейнерная площадка переполнялась уже к обеду. Дмитрий несколько раз жаловался на портал "Добродел", но помогало мало. Владельцы магазинов неделю-другую искали иные места для своих отходов, а потом все начиналось сначала. "Я просил расширить контейнерную площадку, установить дополнительные баки, мне отказали, объяснив это превышением нормативов", - продолжает Дмитрий Лихачев. За сверхнормативные баки нужно сверхнормативно платить, а на кого повесить этот платеж? УК и активист Лихачев пришли к обоюдному решению - поставить на ограждении площадки кодовый замок. Ограждение такой высоты, что выбросить мусор можно, только открыв двери, которые теперь без кода не открываются. "А код мы разослали жителям через соцсети и соседские чаты", - заверили "РГ" в МУП "ДЕЗ".

Не все соседи Дмитрия довольны. Некоторым не понравилось нажимать на те же кнопки и открывать те же двери, которые ежедневно трогают мусорщики в грязных перчатках. Тем не менее жители признают: после установки замка на площадке стало значительно чище. "Закрытые площадки для нас непривычны, а в Европе - в порядке вещей", - утверждает эксперт ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Батурин.

Во дворах многоквартирных домов многих европейских городов стоят закрытые мусорки - у них есть щели, в которые можно без проблем бросить обертку от мороженого или бутылку из-под воды, но, чтобы выбросить полноценный мусорный пакет, нужно приложить специальную карту. Баком может пользоваться лишь тот, кто платит за его вывоз. "В Подмосковье я уже встречал закрытые площадки на территориях коттеджных поселков и деревень - жители оберегают контейнеры от дачников. Думаю, скоро закрытый на замок мусорный бак станет обыденностью", - считает эксперт.

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