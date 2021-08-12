Зачем жители Подмосковья закрывают мусорные площадки на замки

Тем, что активисты защищают памятники, леса или, на худой конец, детские площадки, никого не удивишь. Но житель подмосковного Подольска Дмитрий Лихачев защищает... помойку. Действия активиста уже привели к тому, что контейнерная площадка во дворе его дома закрывается на кодовый замок - и то ли еще будет.

Дмитрий живет в Кузнечиках - самом высотном и густонаселенном районе Подольска. Жилья там в достатке, а вот всего остального не хватает. Дефицит детсадов, поликлиник, парков и контейнерных площадок для мусора. "Поэтому нашей дворовой площадкой пользуются не только жители, но и близлежащие магазины и все конторы на первых этажах домов", - рассказывает Лихачев.

Не то чтобы ему было жалко мусорных баков. Но при таком раскладе контейнерная площадка переполнялась уже к обеду. Дмитрий несколько раз жаловался на портал "Добродел", но помогало мало. Владельцы магазинов неделю-другую искали иные места для своих отходов, а потом все начиналось сначала. "Я просил расширить контейнерную площадку, установить дополнительные баки, мне отказали, объяснив это превышением нормативов", - продолжает Дмитрий Лихачев. За сверхнормативные баки нужно сверхнормативно платить, а на кого повесить этот платеж? УК и активист Лихачев пришли к обоюдному решению - поставить на ограждении площадки кодовый замок. Ограждение такой высоты, что выбросить мусор можно, только открыв двери, которые теперь без кода не открываются. "А код мы разослали жителям через соцсети и соседские чаты", - заверили "РГ" в МУП "ДЕЗ".

Не все соседи Дмитрия довольны. Некоторым не понравилось нажимать на те же кнопки и открывать те же двери, которые ежедневно трогают мусорщики в грязных перчатках. Тем не менее жители признают: после установки замка на площадке стало значительно чище. "Закрытые площадки для нас непривычны, а в Европе - в порядке вещей", - утверждает эксперт ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Батурин.

Во дворах многоквартирных домов многих европейских городов стоят закрытые мусорки - у них есть щели, в которые можно без проблем бросить обертку от мороженого или бутылку из-под воды, но, чтобы выбросить полноценный мусорный пакет, нужно приложить специальную карту. Баком может пользоваться лишь тот, кто платит за его вывоз. "В Подмосковье я уже встречал закрытые площадки на территориях коттеджных поселков и деревень - жители оберегают контейнеры от дачников. Думаю, скоро закрытый на замок мусорный бак станет обыденностью", - считает эксперт.