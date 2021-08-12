Задержаны трое преступников, сбежавших из изолятора в Истре

Напомним, из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо выходцев из Молдовы, обвиняемых в кражах.

Вместе с Грозаву и Цуркану задержали арендаторов квартиры, в которой они скрывались - мужчину и женщину. Их подозревают в пособничестве побегу.

Арендаторы предоставили укрытие беглецам, и сейчас им предстоит ответить на много непростых вопросов.

В некоторых квартирах этой многоэтажки живет много мигрантов. Следователи предполагают, что беглецы были уверены, что их здесь приютят. И не ошиблись - поселились во вполне "чистой" и, как они считали, безопасной квартире. Но насчет безопасности они явно погорячились - задержать беглых зэков помогли местные жители, узнавшие их по ориентировкам.Кстати, МВД объявило за помощь в поимке беглецов вознаграждение в один миллион рублей. Возможно, сообщившие о бежавших преступниках подольчане окажутся в числе тех, кто получит деньги.

Возможно, что сотрудники истринского ИВС - не единственные правоохранители, кто мог бы помочь сбежать преступникам

Дверь квартиры спецназовцам открыл один из сбежавших - он просто сразу не понял, кто постучал, и его тихо скрутили. Второй попытался сопротивляться и сбежать, поэтому его задерживали несколько жестче, укладывали лицом вниз на пол. К следователю одного из них доставили босиком, второго в тапках. Сначала оба молчали. Потом начали говорить. Да, вину свою признаю", - говорят оба задержанных на видео допроса, опубликованном СК России.

Уроженец Молдавии 34-летний Иван Цуркану, сбежавший из ИВС в Истре, был задержан спустя несколько дней на съемной квартире в Подольске. Фото: МВД РФ

Если с пойманными беглецами все ясно, то с арендаторами квартиры, их впустившими, предстоят долгие разбирательства. Предстоит выяснить и доказать, что это было - случайная услуга по незнанию или заведомая договоренность о помощи при побеге? Если второе, то арендаторам предъявят соучастие в организации преступления, и они могут потерять свободу лет на пять

Такое же наказание грозит и двум сотрудникам истринского ИВС, во время дежурства которых произошел дерзкий побег. Они уже уволены со службы и задержаны за превышение служебных полномочий. Эти сотрудники зачем-то отключили в изоляторе свет и оставили открытой "кормушку" - окно в двери камеры, через которое сидельцы получают пищу. Беглецы сумели через это окно разобрать гаечным ключом замок двери и уйти.

Следователи должны разобраться - что было на самом деле? Преступная халатность или предварительный сговор, соучастие в подготовке побега?

Возможно, они - не единственные правоохранители, кто мог бы помочь преступникам.

Понятно, что самостоятельно, без помощи извне, такую "спецоперацию" провести невозможно. Причем не только продумать всю схему, но и организовать взаимодействие всех участников. Так, пока окончательно не выяснены обстоятельства перевода Мавриди в эту камеру к своим будущим подельникам. Не ясно, как к нему в руки попал гаечный ключ - весьма крупный слесарный инструмент, с помощью которого удалось развинтить опять же непростой тюремный замок.

Там же в квартире в Подольске был задержан и 35-летний Денис Грозаву. Теперь обоих мужчин будут судить не только за кражу, но и за побег. Фото: МВД РФ

Да и не все ясно с убийством "колбасного короля" Владимира Маругова, которого Мавриди застрелил из арбалета. Что это было - банальный разбой и вымогательство, или Мавриди для кого-то устранял конкурента?

Задержать беглых заключенных помогли местные жители, узнавшие их по ориентировкам. Не исключено, что они получат за это награду

Не эти ли заказчики и организовали побег, чтобы киллер не наговорил лишнего? Да и жив ли он вообще, этот арбалетчик? Есть предположение, что его и вытаскивали только затем, чтобы заставить навсегда замолчать.

Кстати, о том, насколько непросто сбежать из "присутственного места" и успешно скрыться от правоохранителей, говорит совсем свежий пример случившегося накануне дерзкого побега из кабинета мирового судьи двух обвиняемых в Выборге Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Судья зачитал приговор двум братьям, которые избили и угрожали убийством мужчине. Один брат получил год колонии строгого режима, другой - два с половиной года. Спустя минуту после прочтения приговора братья выпрыгнули в окно.

Их поймали через пару часов в микрорайоне Черная речка города Сертолово.