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12.08.2021 09:38
Рубрика: Экономика

Что представит Амурская область на "Улице Дальнего Востока"

Текст: Василий Кошкин

Амурская область примет участие в выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится в рамках VI Восточного экономического форума. Экспозиция под названием "Амурская область - экономика устойчивого развития" разместится в трехэтажном павильоне. Внешний вид объекта будет символизировать нестандартный подход к решению задач, свойственный области, а также использование передовых технологий и практик.

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
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"В Приамурье реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. Среди них - строительство Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса. Рядом с мостом через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ создается транспортно-логистический комплекс. Он может в будущем стать одним из самых больших на Дальнем Востоке. Одним из самых масштабных проектов России в XXI веке стало строительство космодрома Восточный. Построены стартовый и технический комплексы для ракет серии "Союз", идет создание второго стартового стола под ракету-носитель "Ангара". Новое развитие получили города Свободный и Циолковский. Фактически речь идет о перестройке городов, создании качественно иной социальной инфраструктуры. Наша задача - и дальше помогать региону привлекать инвесторов, чтобы строились новые предприятия, создавались высококвалифицированные рабочие места, улучшалось качество жизни людей", - отметил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

На первом этаже экспозиции будут представлены сельское хозяйство, экспорт и туризм. На стендах продемонстрируют текущие и будущие показатели развития этих отраслей. Фокус будет сделан на сельское хозяйство - регион раскроет базовые показатели, перспективы развития, инвестиционные проекты, меры поддержки и специальные программы для инвесторов.

Также здесь разместят арт-объект "Истории успехов местных производителей". Цепочка из декоративных колб покажет путь от исходного сырья до конечного продукта потребления.

Кроме того, в павильоне можно будет пройти VR-экскурсию по местам туристического притяжения Амурской области, в частности насладиться красотами региональной природы с высоты птичьего полета.

Второй этаж станет зоной центра экономического роста. В ней разместят интерактивную инсталляцию "Развитие газохимического кластера в Амурской области", на которой отобразят якорные и потенциальные инвестиционные проекты. Посетители смогут в подробностях узнать весь путь газа: от места добычи до ключевых заводов кластера.

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На третьем этаже будет размещена зона отдыха и переговоров.

"С помощью интерактивных инсталляций мы рассчитываем выигрышно представить достижения и потенциал нашего региона, провести переговоры, которые затем будут продолжены в конкретных соглашениях и проектах", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В рамках экспозиции Амурской области будет возведен павильон экспортеров Amur Export Green Island. Здесь будет представлена лучшая продукция экспортеров, уже имеющих успешный опыт выхода на зарубежные рынки. Предприниматели расскажут свои истории успеха, продемонстрируют продукцию с возможностью дегустации и покупки.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс 2-7 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября - жителям Владивостока. 7 сентября будет организован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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