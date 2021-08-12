Глава Якутии предложил сократить рабочие дни из-за дыма от пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев предложил уменьшать продолжительность рабочего времени для жителей столицы республики в те дни, когда город окутан дымом от лесных пожаров. Об этом сообщает "Интерфакс".

Свою инициативу Николаев объяснил журналистам на брифинге. По его словам, он попросил главу Якутска Евгения Григорьева донести до работодателей предложение в условиях сильной задымленности объявлять укороченный рабочий день или выходной.

- В Якутск дым пришел с пожаров в Горном и Намском районах, - приводит агентство слова главы республики. - Кроме самих пожаров, которые там идут, у нас нагрузка вследствие встречного отжига. Надо понимать, что отжиг - необходимость. Отжиг должен быть проведен обязательно, чтобы не допустить распространения пожаров.

Между тем

В Якутии из-за лесных пожаров, площадь которых превысила 6,6 миллиона гектаров, введен режим ЧС регионального характера. Как сообщают в правительстве субъекта, по состоянию на утро 12 августа в регионе действуют 168 пожаров, 63 из которых тушат.