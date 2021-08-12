Глава МЧС допустил, что дым от лесных пожаров в Якутии дойдет до Москвы

Руководитель МЧС сейчас находится в Якутии и имеет возможность лично наблюдать за поистине катастрофическим развитием пожарной ситуации в этой республике.

Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли что дым дойдет до европейской части России и ее столицы, Зиничев сказал: "Дойдет, если не потушим".

Лесные пожары в Якутии, начавшиеся этим летом, полыхают уже в 60 км от столицы республики, дым от них нарушил работу местного аэропорта и значительно осложнил автомобильное движение в Якутии.

Известно, что дым от якутских пожаров уже достиг Челябинской области и накрыл ряд районов Павлодарской области Казахстана, включая административный центр региона. Задымление наблюдается даже в Улан-Баторе.

Как сообщила пресс-служба МЧС, принято решение перебросить дополнительную группировку спасателей МЧС из Мирнинского района Якутии. В ночь на 13 августа их авиацией доставят в Якутск. С 14 августа специалисты будут распределены по Намскому, Горному, Чурапчинскому и Усть-Алданскому районам, где пожары угрожают населенным пунктам.

Помимо Якутии, лесные пожары наблюдаются в Карелии, Челябинской области и на Таймыре.