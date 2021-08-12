Глава МЧС приступил к работе в Якутии

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Якутии. Об этом сообщили в его пресс-службе.

"12 августа по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами. Министр проведет совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию всесторонней помощи населению Якутии. На месте ЧС он также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Ожидается, что Зиничев осмотрит места в наиболее опасном районе, Намском улусе, где огонь ранее вплотную подобрался к таежным селам. В районе сейчас работает усиленная группировка спасателей МЧС, а с воздуха сбросы воды проводит ведомственная авиация.