Глава МЧС взял на себя управление борьбой с лесными пожарами в Якутии

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Якутии. Об этом сообщили в его пресс-службе.

"12 августа по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами. Министр проведет совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию всесторонней помощи населению Якутии. На месте чрезвычайной ситуации он также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности" - сообщили в пресс-службе МЧС.

Ожидается, что Евгений Зиничев в первую очередь посетит места в наиболее опасном районе - Намском улусе, где огонь ранее вплотную подобрался к таежным селам.

Силы спасателей в Якутии постоянно пополняются людьми и техникой. Но пока всего на все не хватает. Фото: МЧС России / ТАСС

В районе сейчас работает усиленная группировка спасателей МЧС, а с воздуха сбросы воды проводит ведомственная авиация.

"За сутки общая группировка сил увеличилась на 327 человек, количество техники увеличилось на 113 единиц за счет наращивания сил на действующие пожары в четырех районах Якутии.

За сутки группировка сил увеличилась на 327 человек, количество техники - на 113 единиц. В Якутию прибыли спасатели из Ногинского спасцентра и из Тулы

Специалисты МЧС России продолжают работу на территории Намского, Томпонского, Таттинского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского и Мирнинского районов, где сохраняется напряженная обстановка", - передает пресс-служба спасательного ведомства.

Днем ранее в Якутию прибыли спасатели Ногинского спасательного центра, а также спасатели из Тулы. Накануне дождались прилета еще двух самолетов-амфибий Бе-200 и одного Ил-76 МЧС России, которые по прилете сразу поступили в распоряжение тушащей группировки.

- На тушении 63 пожаров сейчас работает порядка пяти тысяч человек и свыше 700 единиц техники, - уточнил глава Якутии Айсен Николаев, - Наиболее сложная ситуация - в Горном, Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском и Кобяйском районах.

В зоне опасности оказались 13 населенных пунктов. К селу Ергелех в Намском районе с трех сторон подступают лесные пожары. Местные жители надеются, что до эвакуации дело не дойдет.

- Мы стараемся об этом не думать, потому что верим в наших мужчин и людей, которые приезжают на подмогу, - сказала корреспонденту "РГ" Любовь Атласова из Ергелеха.

Но без потерь не обходится. В национальном парке "Ленские столбы" верховой пожар уничтожил лагерь парашютистов-десантников Читинской авиабазы Авиалесоохраны. К счастью, никто из людей не пострадал. Сгорела лишь часть оборудования и таборное имущество. Глава национального парка Аркадий Семенов призвал всех, кто может помочь в тушении пожара в заказнике, присоединиться к огнеборцам.

В Чурапчинском районе у села Мугудай в огне погиб работник дорожного предприятия "Мегинские автомагистрали" Элбаги Игитян. По предварительным данным, бульдозерист прокладывал минерализованную полосу, когда налетел верховой пожар. Следствие проводит процессуальную проверку по факту гибели человека. Власти республики заявили, что окажут всю необходимую помощь его семье.

В четверг Якутск снова накрыло дымом, который пришел из Горного и Намского районов, где парашютисты-десантники устроили мощный встречный отжиг. Специалисты объясняют, эта мера - необходимая. Они надеются, что ветер вскоре изменит направление и ситуация улучшится.

- Казалось бы, за два месяца к дыму привыкли, но сегодня в атмосфере не дым, а просто кошмар какой-то. Из окна не видно улицы, соседних домов, - рассказал житель Якутска Юрий Батин, - Жена вернулась домой в слезах - дым и гарь вызывают сильную резь в глазах. Дышать нечем. По улице ходить можно только в маске. Но она не спасает, в ней еще труднее - воздуха не хватает. Представляю, что творится в самом Горном улусе, откуда пришли эти дым, сажа и пепел. Там, где пожары, наверное, вообще ад!

Роспотребнадзор выявил в воздухе столицы республики превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода, диоксида серы и азота, взвешенных веществ и частиц от 1,2 до почти 20 раз.