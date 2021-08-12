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12.08.2021 20:13
Рубрика: Экономика

Яровая: Кабмин поддержал новый формат выдачи льготной ипотеки в ДФО

Текст: Дмитрий Гончарук
В правительстве поддержали предложение о возможности использовать новый механизм оформления льготной ипотеки для жителей Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщила в четверг заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая на заседании профильной комиссии Совета законодателей.

"Для решения проблемы дефицита строящегося жилья на Дальнем Востоке предлагаю использовать проактивный формат взаимодействия граждан, застройщиков и банков. Дальневосточный субъект РФ будет осуществлять отбор территорий и через специальный портал ДОМ.РФ заявлять проекты строительства жилых объектов, а любой гражданин РФ сможет выбрать наиболее удобное ему место для проживания из предложенных территорий", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.

По мере комплектации необходимого количества заявок граждан на предложенные проекты ДОМ.РФ будет подбирать банк и застройщика, выступая в качестве координатора и контролера как на стадии заключения трехстороннего соглашения, так и на стадии реализации проекта.

"На заседании президиума Совета законодателей данное предложение поддержано, в том числе и представителями "ДОМ.РФ" и Минстроя России", - отметила вице-спикер.

Предложение вошло в перечень инициатив по дополнительной государственной поддержке Дальнего Востока, переданных вице-премьеру и полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу. Минвостокразвития и Минстрой должны проработать вопрос и представить свои предложения до 20 августа.

Фото: РИА Новости
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По словам Яровой, в сентябре пройдет заседание комиссии, где будут обсуждаться предложения по алгоритму работы платформы и наполнению ее информацией. "Думаю, что мы пригласим к этой работе представителей банковского сообщества и застройщиков, чтобы учесть и их позицию", - добавила Ирина Яровая.

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