Как остановить рост стоимости квартир и сделать жизнь комфортнее

Стоимость жилья на Дальнем Востоке постоянно растет. За последний год "квадрат" только в Хабаровском крае стал дороже на 28,8 процента. Если в первом квартале 2020 года он стоил от 59 до 110 тысяч рублей, то в аналогичный период 2021 года - от 78 до 180 тысяч. Чем это обусловлено и можно ли изменить ситуацию?

Дальневосточники в росте цен на недвижимость зачастую винят "Дальневосточную ипотеку". Мол, из-за нее стал выше спрос на "первичку", подросли аппетиты застройщиков, а следом подтянулся и вторичный рынок.

Представители строительной отрасли в ответ говорят, что умерить аппетиты они и сами бы рады, да банки не дадут - ведь застройщики тоже берут кредиты и вместе с деньгами получают ряд требований.

- Приведу простой пример. Недавно мы приступили к работам на улице Совхозной. Никакого элитного жилья там не предполагается, обычный средний уровень. Но даже в этом доме нельзя "назначить" низкую цену, - признается застройщик из Хабаровска Константин Юрченко. - В региональном правительстве мне предложили продать несколько квартир для детей-сирот, а я не могу, не получается на тех условиях, которые предлагает край. Потому что банк меня ограничил: "Мы тебе даем кредит. Это рискованная для нас сделка. С прибылью меньше 20 процентов не приходи". И я установил цены, исходя из того, что требует банк.

Строители объясняют: в наи­большей степени на стоимость жилья влияет то, из чего приходится строить. На Дальнем Востоке с этим возникают проблемы. Строительных материалов мало, а цены на них высокие. Та же проблема, к слову, и с рабочей силой. В результате и цены "квадратов" растут. Причем, как говорит президент межрегиональной общественной организации "Союз инженеров-сметчиков" Павел Горячкин, здесь настоящий замкнутый круг: вслед за ростом стоимости жилья производители стройматериалов тоже поднимают цены.

- Это легко можно сверить по датам. Цены на металлопрокат в 2020 году стали расти в конце октября, а цены на жилье увеличивались еще с начала лета, - говорит Павел Владимирович.

Ситуация складывается напряженная, особенно, если учесть, что собственных строительных материалов на дальневосточном рынке не хватает и их зачастую приходится везти из других регионов.

Банк ограничивает застройщика: "Мы тебе даем кредит. Это рискованная для нас сделка. С прибылью меньше 20 процентов не приходи". И цены устанавливаются исходя из того, что требует банк

Среди "родных" производителей, например, кирпича - Хабаровский завод строительной керамики. За прошлый год он произвел 27 миллионов штук. В этом намерен выпустить не меньше - около 30 миллионов. Вот только потребность у региона в два раза выше: 60 миллионов в год. Чтобы удовлетворить спрос, планируют строительство второй линии завода, которая будет выдавать такой же объем, как первая, а заодно дополнит ассортимент продукции облицовочным кирпичом.

Кардинально изменить картину на строительном рынке может создание на базе завода индустриального парка. Это совместная идея ХЗСК и Центра инновационных технологий города Хабаровска. Подразумевается, что на одной площадке объединятся крупные производители стройматериалов.

- Благодаря этому должны снизиться затраты на изготовление и транспортировку, что в конечном итоге положительно скажется на стоимости квадратного метра, - уверен директор центра Сергей Гришин.

В городской администрации сообщили, что под индустриальный парк уже выделен участок площадью 126 гектаров. Сейчас формируется проектно-сметная документация и готовится комплект документов для оформления и регистрации объекта.

Еще один способ существенно снизить цену недвижимости - обратиться к нестандартным решениям. Одним из таких, по мнению председателя совета СРО Союз "Межрегиональное объединение организаций специального строительства" Михаила Викторова, может стать производство модульных домов.

- Многие застройщики на западе страны сейчас вкладывают средства в строительство новых заводов, которые будут выпускать модули. Это ячейка от 15 до 20 квадратных метров, где уже "зашита" либо чистовая отделка, либо готовый ремонт, вплоть до установки сантехники. Модуль может быть совершенно спокойно привезен на Сахалин, в Хабаровский край... И это существенно влияет на себестоимость, потому что мы экономим время, сокращаем затраты на квалифицированных специалистов, - объясняет он.

Еще один необычный вариант, который предлагает Викторов - деревянные многоэтажки.

- Одна из наших компаний прорабатывает возможность выхода на рынок деревянного домостроения. Крупнейший завод в Вологодской области запущен в работу, и деревянные небоскребы уже не фантастика. Такие есть, например, в Германии и Швеции. Удешевление производства квадратного метра - одна из тенденций, которая будет позволять игрокам осваивать новые рынки.

Повлиять на стоимость жилья в ближайшем будущем смогут и федеральные компании, которые стали активно заходить на Дальний Восток. Они мыслят амбициознее, чем местные компании, и этим дают толчок к развитию дальневосточным коллегам. Вице-президент по региональному девелопменту группы компаний "ПИК" Алексей Алмазов считает, что к застройке надо подходить комплексно, выстраивая комфортную городскую среду.

- Дальневосточные коллеги много говорят о том, что здесь чего-то не хватает. Одни получают какие-то преференции, другие нет. Но мы этого не видим. Механизмы везде одни и те же, спускаются федеральным центром. Единые постановления, единые программы, единые меры поддержки. Возможности развития территории у всех одинаковые. Другое дело, что кто-то берет эту возможность и начинает ее использовать. А кто-то сидит и ждет, пока к нему придут и обеспечат всем, что необходимо, - замечает Алмазов. - У нас есть проекты, которые мы реализуем абсолютно с нуля. Когда начинаем работать с территорией, там вообще ничего нет - ни сетей, ни дорог. Просто есть на руках план развития города, мы понимаем, какие мощности надо дополнительно подтягивать. Есть федеральные программы - по дорогам, по сетям. Есть ТОРы, сейчас введут механизм комплексного развития территорий и "Дальневосточный квартал". Нужно просто пользоваться этим. И должна быть совместная работа с руководителями регионов. Мы видим, что на Дальнем Востоке они к этому готовы.