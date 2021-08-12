Дегтярев: Инвесторы начали возвращаться в Хабаровский край

Реально ли вводить в Хабаровском крае по миллиону квадратных метров жилья в год? Где проложат Тихоокеанскую железную дорогу? Как в регионе удалось снизить тариф на теплоснабжение? На эти и другие вопросы ответил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Михаил Владимирович, в краевой столице наконец-то начали решать застарелую проблему - расселять и сносить аварийные бараки на проспекте 60-летия Октября. В какие сроки обретут новые квартиры жители других ветхих домов?

Михаил Дегтярев: Эта задача решается по трем направлениям. Первое - выполнение программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, мы расселим к 31 декабря 2022-го. Досрочно! Это стало возможным благодаря тому, что мы заложили в краевом бюджете необходимые средства на трехлетний период и получили софинансирование из федерального бюджета. В результате очередь ликвидируем на два года раньше запланированного.

Второе направление - снос бараков на проспекте 60-летия Октября. Для этого совместно с администрацией Хабаровска и городской думой пришлось принимать отдельную программу. Мы достигли договоренности с федеральным правительством и Фондом ЖКХ благодаря личному содействию заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Под эту программу нам дополнительно выделяют два миллиарда рублей, опять же с нашим софинансированием. До конца следующего года отселим всех абсолютно из бараков на проспекте. А это почти полторы тысячи человек. И за 2023 год снесем ветхие строения. Каким именно будет общественное пространство на освободившемся месте, выберут жители города.

Третье - комплексное развитие территорий. Как только краевая дума вернется с каникул, мы внесем пакет законопроектов, которые позволят нам быстро отселять целые кварталы силами и бюджета, и застройщиков.

Вот три направления решения этой проблемы. И важно, что все это делается с федеральной поддержкой и при нашем софинансировании.

- Много ли вкладывает край?

Михаил Дегтярев: До 20 процентов. Но львиная доля - это деньги федеральные. На господдержку надо заявляться, успевать подавать документы. И, кстати, не все регионы с этим справляются. Видимо, у них приоритеты другие. У нас приоритеты - ликвидация аварийного жилья. Это однозначно. В этом году мы десять домов расселим, в следующем планируем еще 15, а в 2023-м - оставшиеся. Все дома будут снесены к концу 2023 года.

На днях в Хабаровске сдан в эксплуатацию очередной долгострой - ЖК "Графит". 54 дольщика несколько лет ждали свои квартиры и наконец-то получили их. Когда победим проблему обманутых дольщиков?

Михаил Дегтярев: В следующем году победим ее окончательно. По всем таким объектам есть понимание, на какие средства мы или достраиваем их, или возвращаем людям деньги. Опять-таки помогает федеральный фонд, на этот раз Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Наша доля софинансирования - 16 процентов. Эти средства мы заложили в краевой бюджет в октябре прошлого года.

Самая болезненная ситуация - с недостроями компании "Диалог". Они занимают львиную долю в реестре лиц, не получивших жилье, - это 902 дольщика. Правление фонда уже приняло положительное решение о выделении средств на завершение этих объектов. Как только деньги поступят (ожидаем их к сентябрю), мы сразу объявим конкурс. Строительная организация, которая победит, будет достраивать многоэтажки за федеральный и краевой счет. Думаю, за год она справится: там высокая степень готовности всех объектов.

В крае снизили тариф на теплоснабжение за счет субсидирования. Средства на это нашли, уменьшив расходы на аппарат краевого правительства

По 11 другим объектам решения уже приняты: часть домов достраивается, по другой части люди получили компенсации. Есть и вариант без участия федерального фонда, когда заходят инвесторы, достраивают здания и получают от муниципалитета или региона компенсацию. Таким образом мы ввели дом на улице Алексеевской, брошенный МУП "УКС". По этой же схеме - с компенсационным участком - компания "Талан" будет достраивать незавершенные дома дольщиков комплекса "Гринвилль" в селе Тополево.

К концу следующего года справимся с этой историей. Честно говоря, сердце кровью обливается, когда видишь семьи, которые годами борются за свои квартиры при том, что уже заплатили за них. Это как раковая опухоль. Мы вылечим обязательно край от этой "болезни". А тех, кто виновен, накажем обязательно. Правоохранительные органы ведут соответствующую работу.

- В Хабаровском крае приняли решение, совершенно необычное в нашей сфере ЖКХ - пошли на поэтапное снижение тарифа на теплоэнергию, которое коснется 300 тысяч жителей региона. За счет каких резервов удалось это сделать? И могут ли остальные граждане рассчитывать на то, что и в их населенных пунктах тоже снизится плата за тепло?

Михаил Дегтярев: Во время моей поездки по БАМу обратились жители Солнечного, Верхнебуреинского районов и показали платежки. Это, конечно, страшно. Люди платят за тепло по 10-15, а за большую квартиру и 20 тысяч рублей в месяц.

Единственный вариант быстрого решения - субсидирование, которое даст снижение тарифа на 10 процентов в ближайший отопительный сезон. Средства нашли за счет экономии на государственном аппарате. Мы каждый год уменьшаем расходы на государственное управление. В этом году сократили на 10 процентов расходы на чиновников. В следующем снизим еще существенней.

Далее. Совместно с руководством Верхнебуреинского, Солнечного, Комсомольского районов приняли программу модернизации энергетического комплекса, то есть замены старых неэффективных угольных котельных.

Самую интересную модель предложила администрация Верхнебуреинского района: в лизинг покупаем современные модульные котельные, они работают на угле, но выработка тепла и их обслуживание обходятся в три-четыре раза дешевле. И уже в нескольких поселках начали замену - в Тырме, Алонке, Этыркэне. В других в ближайшие год-полтора обновим энергоисточники. И это приведет, конечно, к значительному сокращению издержек и экономии денег краевого бюджета, которые до того шли на субсидирование.

То же самое касается электроснабжения для предпринимателей северных районов, которое субсидирует Российская Федерация. Тариф будет выравнен до среднероссийского, максимум до шести рублей за киловатт, для Охотска, Аяна, Чумикана, Николаевска-на-Амуре... Ведь там электроэнергия стоит от 30 до 80 рублей. Страшные цифры, которые убивают бизнес.

Недавно на встречах в Николаевске, в Охотске предприниматели благодарили правительство России, которое пошло на этот шаг. Они уже строят планы, новые производственные линии открывают, хлебопекарни, завозят оборудование для ремонта автомобилей и судов. Люди начинают смотреть в будущее. Можно сказать, что благодаря решению по выравниванию тарифа и субсидированию расходы на электричество север Хабаровского края поднимает голову.

- Не так давно вы поставили задачу увеличить объем строительства жилья до миллиона квадратных метров в год. Эти планы не кажутся вам слишком амбициозными?

Михаил Дегтярев: Они вполне достижимы. Мы постепенно наращиваем темпы строительства. В прошлом году ввели 220 тысяч "квадратов", в этом увеличим объем до 340 тысяч. Так поэтапно к 2025 году дойдем до миллиона. Но чтобы эту задачу выполнить, постоянно должны быть на этапе строительства примерно полтора-два миллиона квадратных метров. Поэтому привлекаем строительные организации как хабаровские, так и из других регионов. Не делим на своих и чужих бизнес: все, кто хочет и готов, пусть строят.

Такой серьезный объем строительства требует и большого количества земельных участков. До 80 процентов площадок будет выделяться в Хабаровске и Хабаровском районе. Недавно мы достигли договоренности с ДОСААФ о переносе их аэродрома из Хабаровска в село Калинка. И этот освободившийся крупный участок позволит построить до 600 тысяч "квадратов" жилья, две школы и три садика.

Конечно, решается и задача строительства социального жилья. В ближайшее время подпишем соглашение с компанией "Дом.РФ", которая выступает оператором подобных проектов. Как только вступит в силу закон о комплексном развитии территорий, начнем активно использовать и этот механизм тоже.

Недавно запустили в крае проект "Дом дальневосточника" для развития индивидуального жилищного строительства. Планируем через два-три года начать строить по тысяче домокомплектов в год. Если площадь дома, скажем, 100 квадратных метров, это значит ежегодно будем сдавать по 100 тысяч "квадратов". К 2024 году доля "Дома дальневосточника" должна составить 10-20 процентов общего объема введенного жилья.

- Рядом с новыми домами мы видим красивые территории. Дворы в старых домах на их фоне смотрятся печально. Изменить ситуацию должна программа по благоустройству. Как она реализуется?

Михаил Дегтярев: Из федерального бюджета нам выделили два миллиарда рублей на благоустройство. В этом году направим средства на ремонт 300 дворов. Больше просто не успеют освоить. Хабаровск, как столица региона и крупнейший город на Дальнем Востоке, - в приоритете. Здесь приведем в порядок 120 дворов. В Комсомольске-на-Амуре - 78.

На Восточном экономическом форуме Хабаровский край презентует четыре крупных проекта

Кроме того, правительство дополнительно выделило краю 800 миллионов рублей на дороги. Из них мы хотели направить 100-150 миллионов на Хабаровск, но администрация отказалась. К сожалению, сейчас они не могут такой объем освоить. Не хватает мощностей, нет исполнителей. Перераспределили деньги на Ванинский и Верхнебуреинский районы, а также на дорогу в поселки Чегдомын и Новый Ургал.

Сейчас стоит задача нарастить компетенции, чтобы к 2022 году подойти во всеоружии и грамотно распределить ресурсы, которые нам дают. Потому что внимание к Дальнему Востоку со стороны президента и правительства огромное и финансирование будет поступать.

- Вы большое внимание уделяете вопросам здравоохранения. Какие цели ставите правительству края по улучшению оказания медицинской помощи?

Михаил Дегтярев: Главное - это первичное звено. С чем сталкивается любой человек, придя в поликлинику? Ремонт помещений, качество оборудования... А у нас и входная группа не всегда в порядке. Не везде крыльцо есть в поликлиниках и амбулаториях. Это, конечно, печальное зрелище.

В ближайшие три года потратим восемь миллиардов на эту сферу. Из них 7,1 миллиарда - федеральные деньги. Все они уже распределены на ремонт, закупку оборудования. До 2025 года построим 28 фельдшерско-акушерских пунктов, девять амбулаторий, две поликлиники. Плюс есть крупные проекты. Это санаторий "Уссури", больница № 11 в Хабаровске, для которой будет построено новое здание - больничный комплекс и поликлиника. Советско-гаванскую больницу приведем в порядок. Сейчас она располагается в 20 помещениях. И это просто какие-то бараки... Десять объектов возводим в рамках концессионных соглашений и государственно-частного партнерства. Это позволяет вводить объекты быстро, за полтора-два года, а расплачиваться за работу потом в течение еще 10-15 лет. Это фактически рассрочка.

Но в крае не хватает медицинского персонала. В первую очередь - врачей, в меньшей степени - работников среднего и младшего звена.

В этом году мы увеличиваем целевой прием в учебные учреждения. Это значит, что выпускники должны отработать по целевому договору три года. А там, глядишь, за это время обзаведутся семьями, "пустят корни" и останутся. Кстати, хороший пример есть в Солнечном. Туда долго не могли привлечь медиков. А потом местные жители где-то во время лечения в санатории познакомились с женщиной - врачом из Бурятии. Пригласили к себе, и она приехала. Теперь живет там. Она счастлива, люди довольны.

- Дальний Восток давно ассоциируется с таким понятием, как транспортная недоступность. В Хабаровском крае решают эту проблему. Например, недавно "Хабаровские авиалинии", которые вошли в объединенную дальневосточную авиакомпанию, получили пару новых самолетов. Но что дальше?

Михаил Дегтярев: Региональное транспортное сообщение входит в полномочия правительства Хабаровского края. Мы полностью поддерживаем "Хабаровские авиалинии" - и финансово, и организационно. Обновление флота компании продолжится. Недавно два новых самолета L-410 купили в лизинг. В сентябре выпустим в рейсы третий приобретенный борт - Ан-24, на котором раньше космонавты и генеральные конструкторы летали на Байконур и обратно в Москву. Кроме того, мы вернули в Хабаровск три наших вертолета Ми-8 МТВ, переданных в аренду. Сейчас приводим их в порядок. Эксплуатировали их нещадно, поэтому ведем претензионную работу с арендатором.

Авиационную внутрирегиональную маршрутную сеть развивать будем, но открывать новые направления сейчас нет надобности. Просто повысим ритмичность полетов за счет увеличения количества воздушных судов.

Аэродромные и посадочные площадки нужно передавать в ФКП "Аэропорты Дальнего Востока". Огромные затраты на их содержание край просто не в состоянии нести. Уже переданы в ФКП площадки в поселках Охотск, Аян и Херпучи. До 2025 года они будут отремонтированы. Например, в Охотск уже в этом году начнем забрасывать технику, а в следующем приступим к земляным работам. Впервые в истории там появится бетонное покрытие. На это пойдут средства из федерального бюджета. Они огромные - 3,5 миллиарда будет вложено в бетонную ВПП в Охотске.

Продолжим субсидировать рейсы в северные районы края. Местные жители могут четыре раза в год слетать в Хабаровск и обратно по льготному тарифу 4500 рублей, а подростки - за три тысячи.

Межрегиональное воздушное сообщение - прерогатива объединенной дальневосточной авиакомпании, холдинговой структуры, в которую мы передали 25 процентов акций нашего авиапредприятия. С помощью федерального бюджета она будет обновлять свой авиапарк, выстраивать межрегиональные маршруты и получать субсидии на них. Край в этом поучаствует, так как "Хабаровские авиалинии" входят в объединенную дальневосточную авиакомпанию.

Мы приглядываемся к "Суперджетам". Это логично: они у нас в Комсомольске-на-Амуре выпускаются, есть ремонтная база, запчасти. Если заключим соглашение на поставку в рамках дальневосточной авиакомпании, то будем использовать "Суперджеты" "Хабаровских авиалиний" на межрегиональных маршрутах. Из Хабаровска будем летать в Благовещенск, Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск и за рубеж тоже, когда откроются другие страны. Мы готовы к этому.

При этом скажу, что свои Л-410, Ан-24 и вертолеты Ми-8 никому не отдадим. Это исключено. Потому что, повторю, внутрирегиональные перевозки - это зона ответственности правительства Хабаровского края, а не объединенной дальневосточной авиакомпании. Поэтому малый авиапарк весь сохраним, а большой готовы и покупать, и в лизинг брать. Готовы быть операторами и готовить пилотов.

Кстати, Росавиация рассматривает возможность открытия Дальневосточного центра подготовки пилотов на базе хабаровского филиала Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации. Недавно здесь была комиссия ведомства. Наши условия и преподавательский состав удовлетворяют Росавиацию. Ждем от них положительного решения. Это логично, чтобы у нас пилотов готовили, и на "Суперджеты" в том числе.

- Что происходит с водным транспортом в крае, по территории которого протекает великая река Амур?

Михаил Дегтярев: На стапелях Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ) стоят два остова судов А-45, на которые отпускались средства из краевой казны, но позднее проект был брошен. Сейчас там "заморожен" миллиард с лишним рублей. Вместе с руководством ХСЗ и одной лизинговой компанией ведем переговоры о том, чтобы она за свой счет достроила суда, а мы бы взяли их в лизинг у нее же. Если эта схема устроит стороны, правительство края готово в ней участвовать. У нас появится флот из трех однотипных судов, которые легко ремонтировать и содержать. Будут команды взаимозаменяемые. Но из-за пандемии, высокой воды в нынешнем году мы на это пока не рассчитываем. В следующем - да, вплотную займемся реализацией задуманного.

- Что требуется для развития автомобильного сообщения в крае, что уже сделано?

Михаил Дегтярев: Скоростную трассу "Обход Хабаровска" введем в строй в этом году. Планируем за счет средств федерального бюджета довести ее до федеральной трассы "Уссури", чтобы соединить в единый комплекс эти дороги с выходом на остров Большой Уссурийский, на будущий пограничный грузопассажирский переход в Китай.

В целом краевая дорожная сеть в плохом состоянии. К сожалению, были завышены показатели качества автомобильных дорог в заявке в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Зачем это сделано, непонятно. Указано, что 60 процентов трасс у нас в нормативном состоянии, а де-факто - только 40. Мы разбираемся, кто дал такие цифры. Из-за этого мы получаем меньше денег по нацпроекту. Спасибо председателю правительства Михаилу Мишустину, его заместителю Марату Хуснуллину, что нам дополнительно начинают средства перечислять. Последний транш, как я уже сказал, - 800 миллионов на приведение дорог в порядок. Процесс этот растянется как минимум на три-четыре года. У нас очень протяженная дорожная сеть, а бюджет краевой - всего два миллиарда.

- Хабаровский край - один из самых неблагоприятных регионов для занятия сельским хозяйством. Тем не менее планируется ли программы по дальнейшему стимулированию развития агропрома?

Михаил Дегтярев: В последние три года в крае снижаются все показатели агропромышленного сектора. Мясом мы, например, обеспечиваем себя только на 9,5 процента, молоком - на 8,5, яйцом - на 85, картофелем - на 60, овощами и бахчевыми - на 24 процента. В связи с этим правительство региона предпринимает меры для увеличения производства продуктов питания.

Что уже сделано? На молоко увеличены субсидии в два раза - за один килограмм до 12 рублей доплачиваем нашим селянам. Даем деньги на обновление стада. Полностью субсидируем закупку крупного и мелкого рогатого скота. В этом году аграрии приобретут 1300 голов. В стадии реализации инвестиционные проекты животноводческих ферм "Вектор" и "ГринАгро". Мы их поддерживаем. В крае создана некоммерческая автономная организация "Хабаровскплемсервис", которая сейчас возрождает племенную работу.

Две крупные свинофермы появятся в крае, общая их производительность - семь тысяч тонн мяса. Еще одно небольшое предприятие будет давать 300 тонн говядины. Если мы эти планы реализуем в ближайший год, то практически вдвое поднимем показатель обеспеченности мясом - с 9 до 16 процентов. И впредь будем множить такие проекты.

С овощами сложнее. Площади под них, к сожалению, сокращаются, земля пришла в негодность. Почти 80 процентов ее сегодня затапливает. Это зона рискованного земледелия, пришлось даже режим ЧС в этом году впервые вводить из-за переувлажнения почвы, чтобы компенсировать селянам затраты. Мелиорацией планируем заняться в следующем году на субсидии из федерального бюджета, о чем уже есть договоренность. Селяне за свой счет будут восстанавливать или строить новые системы мелиорации, а государство полностью компенсирует все затраты по линии минсельхоза. При необходимости добавим краевых денег.

Мы даем грантовую помощь картофелеводам и овощеводам. За год увеличили объем ассигнований в два раза. Тепличные хозяйства поддерживаем. В Комсомольске-на-Амуре предприниматель восстановил старое тепличное хозяйство "Восход". Сейчас готовится увеличить площади в два раза. Спрос на его продукцию огромный, все горожане раскупают. До Хабаровска ничего не доходит.

Нам нужно воспользоваться временными ковидными ограничениями, чтобы занять все ниши на рынке продовольствия, где царила китайская продукция. Нужно торопиться.

- Мы обсудили массу социально-экономических планов. Но на все это требуются деньги из краевого бюджета. Стоит задача - как можно активнее пополнять его доходную часть. И на этом фоне принимается решение, например, о снижении транспортного налога. Зачем?

Михаил Дегтярев: Это решение в пользу людей. С такой просьбой к властям обратились хабаровчане, ведь они начали регистрировать машины в Приморском крае, и бюджет стал терять доходы в этой части. Снижением налога повышаем налоговую базу, возвращаем налогоплательщика в край.

То же самое с малым и средним бизнесом: приняты беспрецедентные меры поддержки предпринимателей в прошлом пандемийном году. В нынешнем мы продлили их действие. Этот курс продолжится. Люди на Дальнем Востоке предприимчивы. Их надо просто поддержать и не мешать им. Они все сами сделают, сгенерируют и деньги, и налоги, и придумают, чем заниматься.

- В чем еще есть возможность для пополнения доходной части краевого бюджета?

Михаил Дегтярев: Это крупные проекты, конечно. Мы приглашаем инвесторов. В последние пару лет многие инвесторы поставили на паузу свои проекты из-за политической ситуации в регионе.

Сегодня в Хабаровском крае спокойно. Инвесторы возвращаются. Есть абсолютно новые проекты, например, в энергетике. Речь идет о приливной электростанции в Тугуро-Чумиканском районе и производстве "зеленого" водорода. До восьми гигаватт электроэнергии и до пяти миллионов тонн водорода в год будут давать эти предприятия.

Все якутские проекты тесно связаны с нашим краем. Хорошо, что есть такой партнер и сосед, как Республика Саха, богатая углем, газом, другими энергоносителями, которые нужно поставлять на внешние рынки. Береговая черта Хабаровского края составляет более трех тысяч километров. Грех этим не воспользоваться.

С Республикой Саха (Якутия) мы планируем несколько крупных инфраструктурных проектов, а именно завод СПГ и газопровод. Якутский газ по трубе будет поставляться к нам на побережье, а после сжижения идти на экспорт. Обязательное условие - снабжение голубым топливом жителей края. На это согласны инвесторы. Еще одно условие - приоритет местным при принятии на работу. Набор пойдет в Хабаровске и в Комсомольске, если северянам не будет хватать квалификации.

Еще один проект - частная Тихоокеанская железная дорога, которая пойдет к побережью Охотского моря в большой новый угольный порт. Он появится в безлюдном месте, даст минимальную, даже нулевую экологическую нагрузку. Это огромная налоговая база для края, рабочие места, да еще и самая северная железная дорога.

Четвертый крупный проект - Ниманская ГЭС, которая тоже в безлюдном месте могла бы быть построена и помогла бы электрифицировать БАМ. Мы представили эту идею на рассмотрение в правительство России.

Будем презентовать все эти проекты на Восточном экономическом форуме в сентябре.

Есть еще один проект, который уже реализуется. Это второй путь БАМа и электрификация дороги. Хабаровский край - главный бенефициар, потому что зарабатывает на модернизации магистрали больше всего. Потому что конечные порты - наши, 30 процентов дороги - это Хабаровский край. К тому же все инертные материалы из наших карьеров.