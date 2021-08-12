На Камчатке возбуждено дело по факту крушения вертолета с туристами

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает Восточное межрегионального следственное управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

Как отмечает ведомство, по предварительной информации, 12 августа 2021 года около 10 часов местного времени вертолет с туристами на борту, который летел из села Николаевка Елизовского района к Курильскому озеру на территории Кроноцкого заповедника, упал в озеро. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок.

На место выехала следственная группа, уточняется число пострадавших, проводится комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Утром 12 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что вертолет МИ-8, совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи.