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Рубрика: Власть

Планы по развитию Севера сверят с состоянием вечной мерзлоты

Текст: Федор Шомоев
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 182(8533)
Учет фактора многолетней мерзлоты при ведении хозяйственной деятельности на Севере будет введен в правовое поле. О необходимости скорейшего принятия соответствующего закона заявил президент страны Владимир Путин. В том, что подобный законопроект вообще разрабатывается, большую роль сыграли депутаты парламента Якутии.
В Верхоянском районе в середине прошлого века вырубили лес, и оголенная местность стала проваливаться. Сейчас провал достиг стометровой глубины. Фото: Варвара Жиркова В Верхоянском районе в середине прошлого века вырубили лес, и оголенная местность стала проваливаться. Сейчас провал достиг стометровой глубины. Фото: Варвара Жиркова
В Верхоянском районе в середине прошлого века вырубили лес, и оголенная местность стала проваливаться. Сейчас провал достиг стометровой глубины. Фото: Варвара Жиркова

В 2017 году Госсобрание республики внесло в федеральные органы власти подготовленный совместно с учеными проект закона о рациональном использовании и охране вечной мерзлоты. В чистом виде документ одобрения не получил - реализацию его норм посчитали слишком затратной. Но предложенные якутскими депутатами основные идеи Москва взяла в разработку. Они просты: надо следить за состоянием многолетнемерзлых грунтов и не допускать того, чтобы человеческая деятельность усугубляла их деградацию.

Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты

Якутия почти полностью расположена в зоне вечной мерзлоты. Само по себе это благо для региона, где осадков выпадает не больше, чем в пустыне.

- Только наличие многолетней мерзлоты способствует тому, что у нас есть лесная растительность. Не было бы вечной мерзлоты - не было бы лесов, - отмечает профессор Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета Александр Исаев.

Летом почва оттаивает на небольшую глубину, питает корни растений, а зимой снова промерзает до донышка, что позволяет строить на таких грунтах города и вести производственную деятельность. Но этот сложившийся за века баланс очень хрупкий, и на него влияет далеко не только меняющийся климат.

- Человек сильно ускоряет процесс таяния. Пока растет лес и работает природная система, она сама себя сохраняет. Когда мы вмешиваемся, баланс нарушается, - говорит заместитель директора Института мерзлотоведения СО РАН Александр Федоров.

Фото: iStock
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Самый известный и пугающий пример - кратер Батагайка в Верхоянском районе. Там в середине прошлого века вырубили лес для нужд поселка, и оголенная местность стала проваливаться. Сейчас обширный провал достиг стометровой глубины - протаяла вся толща мерзлоты до коренных пород. Есть и менее известные последствия необдуманного вторжения в природу. Поля, распаханные в советские годы на льдистых грунтах, превратились в болота. На многих делянах, где заготавливали лес, сейчас не закрепляется даже трава - лишенная защиты деревьев почва сползла по склонам.

Не обошли стороной эти разрушительные процессы и столицу республики. По данным Института мерзлотоведения, с 1970-го по 2010 год, когда об изменениях климата только начали говорить, в Якутске серьезные повреждения уже получили более 300 зданий, которые были построены либо эксплуатировались без учета особенностей мерзлых грунтов.

Подобные не очень приятные тенденции побудили парламент Якутии в 2014 году приступить к разработке двух законопроектов об охране вечной мерзлоты: федерального и регионального. Местный закон приняли в 2018-м. А федеральный, направленный в Москву годом ранее, был забракован на дальних подступах к Госдуме.

С 1970-го по 2010-й в Якутске серьезные повреждения получили более 300 зданий. Их построили без учета особенностей мерзлых грунтов

- Его появление обсуждалось много раз, однако никаких документальных и иных серьезных работ такого рода до сих пор не проведено. Какие-либо нормативные правовые акты по охране и использованию вечной мерзлоты сегодня в России отсутствуют. Существуют только СНиПы, но они не учитывают последствия глобального потепления климата, - говорит председатель постоянного комитета Госсобрания республики по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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По его словам, из-за отсутствия федерального закона толком не работает и местный. Какие бы подзаконные акты на эту тему не были приняты в Якутске, строители, недропользователи и представители других отраслей руководствуются общероссийскими правилами.

В течение нескольких лет якутяне пользовались любым поводом, чтобы заявить о необходимости законодательного выстраивания отношений с тающей мерзлотой. Выступали на заседаниях думских комитетов, круглых столах, парламентских слушаниях, в Совете Федерации, Совете по Арктике и Антарктике… Предлагали свой "товар" оптом и в розницу, рассчитывая, что в разработку будет взята хотя бы часть идей. В итоге за подготовку законопроекта о создании государственной системы мониторинга и предупреждения негативных последствий деградации многолетнемерзлых грунтов взялось Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Тема оказалась настолько важной, что недавно в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин потребовал ускорить работу над документом.

- Нужно его разработать и внести как можно быстрее, - подчеркнул глава государства.

Принятия закона ждут не только в Якутии. В зоне распространения вечной мерзлоты расположены 65 процентов территории страны. Это весь Крайний Север, планы по развитию которого пока не учитывают состояния земли под ногами.

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