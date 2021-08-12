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Рубрика: Общество

Проценко заявил о готовности к новой волне COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Система здравоохранения России готова встретиться с новой волной COVID-19, если она придет осенью. Об этом заявил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко во время визита в центр управления регионом Забайкалья.

Фото: РИА Новости
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Он рассказал, что за последние полтора года накоплен достаточный опыт работы, в том числе перепрофилирования госпиталей и создания диагностических центров на базе медучреждений.

"Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре", - цитирует слова Проценко РИА Новости.

При этом врач не отрицает саму возможность появления осенью новой волны. По его мнению, это во многом зависит от самих людей. Чтобы улучшить ситуацию, необходима активная вакцинация от коронавирусной инфекции.

"Со стороны государственной системы все было сделано, чтобы это было просто и доступно", - подчеркнул Денис Проценко.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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