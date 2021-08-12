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Рубрика: Власть

Шойгу объявил о начале работ по реконструкции БАМа

Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел с рабочей поездкой в Восточный военный округ. В Верхнезейске (Амурская область) он участвовал в церемонии закладки памятного камня, посвященного началу реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

В военном ведомстве сообщили, что министр также заслушает доклады командующего войсками ВВО Геннадия Жидко и начальника Главного управления Железнодорожных войск Олега Косенкова о ходе работ на БАМе. Еще Шойгу планирует встретиться со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Фото: Министерство обороны РФ
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"Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно", - подчеркнул министр обороны на церемонии. По словам Шойгу, потенциал железнодорожного пути уже исчерпан из-за его высокой загруженности. "К концу 2024 года, после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены. Пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок возрастут. Кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он сказал, что у каждого человека его поколения есть определенные ассоциации, связанные со "стройкой века" - так когда-то называли Байкало-Амурскую магистраль. "Для меня это, в первую очередь, сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории Союза Советских Социалистических Республик. Кто-то ехал сюда "за туманом и за запахом тайги", кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось - здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги", - поделился Шойгу.

Министр отметил, что для проживания и обеспечения труда военных железнодорожников на протяжении всего участка реконструкции оперативно возвели современные городки. К строительству привлечена необходимая автомобильная, инженерная и специальная техника. "Качественно проведенные подготовительные работы позволили нам своевременно приступить к исполнению решения президента Российской Федерации по увеличению пропускной способности БАМа", - заявил Шойгу. Он уверен, что Железнодорожные войска, без активного участия которых не обходится ни один сложный проект строительства железных дорог, достойно справятся с поставленными задачами.

Справка "РГ"

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Наряду с Транссибом она является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. БАМ соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность пути сейчас составляет 4,3 тысячи километров и, по оценке экспертов, работает на пределе пропускной способности.

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