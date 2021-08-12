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Рубрика: Общество

Школьники из России победили на соревнованиях по робототехнике

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
В финале Международных соревнований по подводной робототехнике MATE ROV Competition, который неофициально называют чемпионатом мира в этой дисциплине, в категории "старшие школьники" первое место заняла команда Центра развития робототехники из Владивостока.
Самая сложная и объемная часть соревнований называлась "Лучшее выполнение миссии в бассейне". Фото: Центр развития робототехники г. Владивостока Самая сложная и объемная часть соревнований называлась "Лучшее выполнение миссии в бассейне". Фото: Центр развития робототехники г. Владивостока
Самая сложная и объемная часть соревнований называлась "Лучшее выполнение миссии в бассейне". Фото: Центр развития робототехники г. Владивостока

Победителям повезло меньше призеров - из-за того, что визы в США россиянам получить практически невозможно, ребятам пришлось бороться за победу дистанционно. Всего в финале в школьной категории очно и заочно выступали 34 команды из 10 государств. Наши ребята опередили всех, набрав 245 баллов из 300 возможных. Кроме того, их назвали победителями в двух номинациях - "Лучшее выполнение миссии в бассейне", это самая сложная и объемная часть соревнований, и "Лучшая техническая документация".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Над телеуправляемым аппаратом, получившим громкое имя Bismarck в честь "железного канцлера" Германии, который, к слову, считал, что воевать с Россией опасно, работали целый год.

- Аппарат собирался под конкретные задачи. Нам нужно было распознавать объекты на коралловом рифе, собрать мусор, пересадить кораллы, пересчитать количество мидий, сделать пробы из сточной трубы, - рассказывает наставник команды Виталий Шевченко, студент ДВФУ, будущий программист.

На "Бисмарке" установили манипулятор, две поворотные камеры, одну из них цифровую, микрокомпьютер, чтобы делать обработку изображений прямо на борту. В итоге и ребята, и аппарат со своей задачей справились.

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