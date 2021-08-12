Шойгу: Ситуация в Афганистане сейчас сложнее, чем после вывода советских войск

В Афганистане в настоящее время ситуация сложнее, чем она была после вывода из страны контингента войск СССР, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающимися по военно-учетным специальностям железнодорожных войск.

Шойгу прокомментировал снимок конца 1980-х годов, где, как сказал один из участников встречи, Шойгу стоит в окружении "каких-то талибов". Министр подчеркнул, что движения "Талибан" (запрещено в РФ) тогда еще не существовало.

"Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли", - рассказал Шойгу.