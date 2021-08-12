Спасатели усиливают группировки в Якутии, Мордовии и на Дальнем Востоке

Специалисты из Ногинского спасцентра прибыли в Якутию на усиление и уже направлены в Намский улус. Там огонь вплотную подобрался к населенным пунктам.По данным местных властей, в Намском районе на расстоянии менее 5 километров бушуют природные пожары у сел Фрунзе и Ергелех. В защите этих населенных пунктов задействованы более 450 человек и 60 единиц техники.

Еще один, второй по счету за сутки, транспортный ИЛ-76 со вторым эшелоном спасателей из Тульского спасательного центра вылетел вчера из международного аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.Туляки будут также тушить пожар в тех районах, где огонь угрожает селам. Усиление должно предотвратить переход лесных пожаров на населенные пункты Якутии, такие как Бясь-Кюёль, Тастах, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник. Ожидается прибытие еще двух самолетов-амфибий Бе-200, которые будут помогать наземной группировке.

По данным МЧС, на территории республики действует 172 природных пожара. За прошедшие сутки ликвидировано 20 на общей площади свыше 122 тысяч гектаров. На тушение задействовано свыше 4,5 тысячи человек и 768 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

Еще две горячие точки на карте страны - это Дальний Восток и Мордовия.

В Еврейской автономной области вчера продолжали возводить защитные сооружения. В результате подъема уровня воды в реке Амур в четырех муниципальных образованиях, четырех населенных пунктах подтоплено 46 приусадебных участков и 7 участков автомобильных дорог. Прохождение гребня паводка прогнозируется там на 15-16 августа с достижением отметок 950-1050 см. В Хабаровском крае спасатели МЧС России продолжают восстанавливать инфраструктуру поселка Усть-Ургал Верхнебуреинского района. При помощи насосов и мотопомп проводится откачка паводковой воды из подвалов жилых домов и просушка при помощи тепловых пушек. В Амурской области на территории Архаринского района также ожидают прохождение гребня паводка. Ежедневно в подтопленные населенные пункты при помощи плавающих транспортеров спасатели доставляют продукты.

А в Мордовии уже несколько дней не удается справиться с пожарами на территории заповедника "Заповедная Мордовия" им. П.Г. Смидовича.Там огонь тушат один самолет-амфибия Бе-200ЧС, два вертолета Ми-8 и два самолета ИЛ-76 МЧС России.