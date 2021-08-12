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Рубрика: Происшествия

Спасатели усиливают группировки в Якутии, Мордовии и на Дальнем Востоке

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 182(8533)
Специалисты из Ногинского спасцентра прибыли в Якутию на усиление и уже направлены в Намский улус. Там огонь вплотную подобрался к населенным пунктам.По данным местных властей, в Намском районе на расстоянии менее 5 километров бушуют природные пожары у сел Фрунзе и Ергелех. В защите этих населенных пунктов задействованы более 450 человек и 60 единиц техники.

Еще один, второй по счету за сутки, транспортный ИЛ-76 со вторым эшелоном спасателей из Тульского спасательного центра вылетел вчера из международного аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.Туляки будут также тушить пожар в тех районах, где огонь угрожает селам. Усиление должно предотвратить переход лесных пожаров на населенные пункты Якутии, такие как Бясь-Кюёль, Тастах, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник. Ожидается прибытие еще двух самолетов-амфибий Бе-200, которые будут помогать наземной группировке.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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По данным МЧС, на территории республики действует 172 природных пожара. За прошедшие сутки ликвидировано 20 на общей площади свыше 122 тысяч гектаров. На тушение задействовано свыше 4,5 тысячи человек и 768 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

Еще две горячие точки на карте страны - это Дальний Восток и Мордовия.

В Еврейской автономной области вчера продолжали возводить защитные сооружения. В результате подъема уровня воды в реке Амур в четырех муниципальных образованиях, четырех населенных пунктах подтоплено 46 приусадебных участков и 7 участков автомобильных дорог. Прохождение гребня паводка прогнозируется там на 15-16 августа с достижением отметок 950-1050 см. В Хабаровском крае спасатели МЧС России продолжают восстанавливать инфраструктуру поселка Усть-Ургал Верхнебуреинского района. При помощи насосов и мотопомп проводится откачка паводковой воды из подвалов жилых домов и просушка при помощи тепловых пушек. В Амурской области на территории Архаринского района также ожидают прохождение гребня паводка. Ежедневно в подтопленные населенные пункты при помощи плавающих транспортеров спасатели доставляют продукты.

А в Мордовии уже несколько дней не удается справиться с пожарами на территории заповедника "Заповедная Мордовия" им. П.Г. Смидовича.Там огонь тушат один самолет-амфибия Бе-200ЧС, два вертолета Ми-8 и два самолета ИЛ-76 МЧС России.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Средняя Волга ДФО Якутия ПФО Мордовия ДФО

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