Ученые: Якутские леса обречены на регулярные пожары

Третий месяц в Республике Саха (Якутия) полыхают природные пожары. Их тушат более 3,5 тысячи человек - парашютисты-десантники авиалесоохраны, работники лесных пожарных станций и лесничеств, добровольцы, сотрудники пожарной охраны и даже армейские инженерные части вкупе с военно-транспортной авиацией. Несмотря на все усилия переломить ситуацию не удается. Более того, накануне огонь впервые ворвался в населенный пункт: в селе Бясь-Кюель Горного района сгорело 20 жилых домов.

Роль добровольцев при тушении лесных пожаров в Якутии сегодня неоспорима. Но на лопаты и ранцы с водой им подчас приходится тратить собственные средства. Фото: Нина Слепцова/РИА Новости

Почему леса Якутии в этом году вспыхивают как спички? Как лесные отношения влияют на тушение природных пожаров в республике? Когда закончится огненная катастрофа в якутской тайге? Об этом шла речь на круглом столе с участием ведущих специалистов лесной отрасли и ученых-биологов в региональном отделении Российского экологического общества в Якутске.

Александр Исаев, и.о. директора Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, доктор биологических наук:

- Пожары были, есть и будут. С этим ничего не поделать - природа в Якутии такая. Это постоянный экологический фактор существования нашего таежного биома. Климат на территории республики экстраконтинентальный, очень сухой, и только наличие вечной мерзлоты способствует тому, что есть лесная растительность. Если сравнивать Якутию с самыми засушливыми степными регионами России, то у нас осадков в полтора-два раза меньше, чем там, а в этом году с апреля дождей практически не было.

Наши леса периодически горят и благодаря присущим им биологическим свойствам. Светлохвойная тайга, доминирующая в Якутии, - один из самых горимых биомов в Северной Евразии. В лесах тонны подстилки, не считая валежника, шишек. Все засыхает, не перегнивая. Био­разложение происходит очень медленно, из-за этого накапливается горючий материал. Мы изучали историю лесных пожаров и выяснили, что в центральной Якутии сосновые леса горят каждые шесть-восемь лет, а лиственничные - каждые 14-25.

Начиная с позднего плейстоцена, а может, и раньше, якутские леса формировались в условиях природных пожаров, поэтому они и называются пирогенными. Наша тайга адаптировалась к этим условиям - возникли даже виды растительности, способные выдержать пожар, если он не сплошной.

Саргылана Аммосова, заслуженный лесовод РФ, руководитель якутского филиала Рослесинфорга:

- Существует проблема старения леса. Он проходит разные стадии возраста и, наконец, через 140-150 лет становится перестойным. Мы в течение трех лет проводили госинвентаризацию и выяснили, что доля таких лесов в рес­публике достигает 47 процентов. Это еще один аспект экологической катастрофы. Перестойные леса - пороховая бочка, готовая вспыхнуть при такой аномальной жаре, как этим засушливым летом. Если лес достиг спелости, то его надо использовать, а не доводить до состояния перестойности. У нас расчетная лесосека спелых и перестойных насаждений - 35 миллионов кубометров древесины, а вырубается в год меньше миллиона. 34 миллиона кубов ежегодно переходит в состояние перестойности.

Андрей Михайлов, руководитель департамента лесного хозяйства министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я):

- В республике 254,7 миллиона гектаров леса - 80 процентов ее территории. При этом охраняется 37 миллионов гектаров. Этим занимаются наши лесопожарные формирования, наземные и авиационные службы - ГБУ "Авиалесоохрана" и ГАУ "Якутлесресурс". 37 миллионов гектаров - это всего лишь 14,5 процента территории лесного фонда. Там и идет тушение лесных пожаров. Если возгорание угрожает населенным пунктам, которые находятся в зонах контроля космических средств мониторинга, то с ним начинают бороться.

Светлохвойная тайга, доминирующая в Якутии, - один из самых горимых биомов в Северной Евразии

В нынешнем сезоне уже зарегистрировано свыше 1,3 тысячи пожаров на площади 4,5 миллиона гектаров. В прошлом году в это время было 1,5 тысячи пожаров. Их стало меньше, а их площадь - больше.

Кстати, с 2018-го стали фиксировать все пожары на территории лесного фонда, а до этого только те, которые были на охраняемой территории.

Саргылана Аммосова:

- В 1990 году в якутских лесхозах работали 2,6 тысячи специалистов, на авиабазе - полторы тысячи, плюс 1,1 тысячи - в парашютно-десантной пожарной службе (ПДПС). Леса охраняли 4,1 тысячи человек! В лесхозах были лесничества, где трудились инженеры, лесничие, мастера леса, и основная масса сотрудников - лесники, которые жили едва ли не в каждой деревне. Они следили за огнем в пожароопасный сезон и сразу принимали меры.

В 1990-е после всех пертурбаций случился резкий отток работников из разваливающейся отрасли. В 2007 году после ввода нового Лесного кодекса, который разделил полномочия, произошел еще один удар по лесному хозяйству. Нормативно-правовое регулирование и финансирование остались за Москвой, а за субъектами - все лесопользование, охрана, защита и воспроизводство лесов. Было создано ГАУ "Якутлесресурс", на которое возложили и тушение, и обнаружение пожаров в наземной зоне. Все местные базы авиалесоохраны стали субъектовыми. Численность работников продолжала сокращаться. Сегодня в 25 лесничествах - 582 человека, в якутской базе авиаохраны лесов - 328 сотрудников, в "Якутлесресурсе" - 252. Итого 1162 работника, почти в четыре раза меньше, чем в 1990-м.

Когда после окончания Уральского лесотехнического института я приехала в Якутию работать лесничим в Ботомское лесничество в Хангаласском районе, у меня было 17 человек в подчинении. Сейчас там работают четверо! У меня было два трактора и несколько плугов, гараж. Об обмундировании не говорю. Строили кордоны и жилье сотрудникам. 20 лет этого нет.

Раньше авиалесоохрана могла как угодно маневрировать силами и средствами. Наши парашютисты ездили на подмогу в другие регионы, и к нам прилетали соседи тушить лес. Сегодня в коллективе якутской авиабазы 328 человек, из них в ПДПС - 221. Этой численности "хватит" на 20-30 пожаров. А прежде в парашютно-десантной пожарной службе работали 1125 человек. В СССР шло трехкратное патрулирование лесов, когда объявлялся пятый, высший класс пожарной опасности. Борт с парашютистами шел по патрульным маршрутам. Увидели пожар - прыгнули, потушили. Работали отлично, несмотря на обширную территорию: в Якутии пятая часть лесов России.

После сокращения работников стала уменьшаться охраняемая зона. Наземная сегодня составляет 4,4 миллиона гектаров, а авиационная - 32,9 миллиона плюс зона космического мониторинга в 217 миллионов. Госзадание выдается всего на 37 миллионов гектаров. Я часто слышу: давайте схему перерисуем и доведем охраняемую зону до 100 миллионов гектаров. Но как это сделать, не увеличивая штат и финансирование? В советское время на каждое мероприятие был норматив. А сейчас субвенции рассчитываются из площади защитных и эксплуатационных лесов. Резервные не включены, хотя это почти половина нашей территории - 126 миллионов гектаров, где в ближайшие 20 лет не преду­смотрена заготовка древесины.

Михаил Черосов, доктор биологических наук, сотрудник ИБПК СО РАН, председатель регионального отделения Российского экологического общества:

- В республике обеспеченность противопожарной техникой составляет от 15 до 50 процентов. Это касается всего - даже ранцев. Современного оборудования не хватает. Привлекаем на тушение добровольцев, которым приходится вкладывать собственные средства - покупать лопаты, ранцы с водой.

Саргылана Аммосова:

- Главное на пожаре - локализовать его. Это сделать можно только с помощью минерализованной полосы. А дальше нужно тушить или пускать встречный отжиг. Для прокладки минполосы нужна техника, причем подходит не любая. Трактора выдерживают один сезон. Нужны тралы, чтобы доставлять технику в лес. В советское время на пожарах широко применяли взрывной метод. Сейчас он возвращается. Водой лес не потушить. 24 июля был проливной дождь, все радовались. Но чтобы все потухло, он должен был лить неделю!

Александр Исаев:

- В следующем году все будет зависеть от погоды. А у нас, к сожалению, есть чему гореть. Антропогенный фактор в причинах пожаров всегда был, есть и будет. Но следует иметь в виду, что здоровый лес почти не горит, если ведется нормальная профилактическая работа: убирается опад, сухостой, валежник. Нужно финансирование, дополнительные штаты, госзадание. Это позволило бы в несколько раз уменьшить опасность пожаров.