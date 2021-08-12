В ДФО путина-2021 принесла свыше 390 тысяч тонн лосося

Наполнили сети
Львиная доля вылова традиционно приходится на Камчатку. Сегодня период добычи здесь уже подходит к концу.
- У рыбаков плохая примета загадывать наперед, но уже сейчас можно делать выводы, что путина состоялась, надеюсь, только на Камчатке возьмем больше 400 тысяч тонн лосося при прогнозе в 360, - говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.
Показатели могли бы быть выше, если б не два обстоятельства: частые штормы и недостаток судов.
- У рыбопромышленников некоторые суда стоят на ремонте из-за того, что введенные в КНР ограничения не позволяли сделать это ранее. В целом на путину-2021 пришло меньше флота, чем в предыдущие годы, поэтому наблюдается некоторый недолов, - объясняет министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.
Но даже при таком раскладе рыбы много. В районе села Соболево неизвестные вывалили огромную кучу свежего лосося на землю. Выпотрошили, взяли только икру и тушки выбросили. Шокирующие кадры разошлись по соцсетям. Кого ими здесь удивишь? Каждая путина обрастает такими картинками. Иногда виновных находят, иногда - нет. Местные жители обвиняют не нелегальных рыбаков, а… рыбопромышленников. Дескать, вылов в таких объемах доступен только им.
- Думать так - большая ошибка! - горячится представитель промысловой ассоциации "Река Большая" Оксана Гусева. - Браконьерские объемы вылова могут быть огромны. Промышленники хорошую рыбу никогда не выбросят - у них безотходное производство. Браконьеры ловят тоннами. Большие организованные бригады с хорошей техникой приезжают с "материка", они не заинтересованы в горбуше, берут только икру.
Конечно, цена тушек неизмеримо ниже, чем икры, при том, что сам по себе лосось - продукт ресурсоемкий.
- Коллеги подсчитали: себестоимость потрошеной горбуши с головой - не меньше 80 рублей, это самый "лайтовый" вариант, в основном - больше, - говорит Владимир Галицын. - Основная масса предприятий в отдаленных камчатских поселках работает на собственной генерации за счет дизелей. Стоимость киловатт-часа на этих заводах доходит до 60 рублей.
Жаркие реки
Сахалинские рыбаки, чей вылов когда-то превосходил объемы добычи камчатских коллег, уже несколько лет не могут похвастаться большими "урожаями": подходы лосося здесь стали мизерными. Этим летом выловили 8,6 тысячи тонн. Чтобы дать рыбе пройти в реки на нерест, во многих зонах промысел запретили.
В нынешнем году на юго-западе острова горбуша не заплывала в реки во многом из-за жары. Температура воды достигала 25 градусов тепла.
- Это привело к обмелению водоемов. Содержание кислорода в воде упало, поэтому вся рыба, которая заходила в реки, погибала, - подтверждает глава региональной ассоциации рыбопромышленников Максим Козлов. - Аномальная ситуация для острова. Мы никогда с таким не сталкивались.
Некоторой неожиданностью стало снятие запрета промысла на северо-востоке Сахалина.
- Лосось подходит неплохо и в последних числах июля нам разрешили рыбалку, - рассказывает председатель Ассоциации устойчивого рыболовства северо-востока Сахалина Владимир Смирнов. - Мы об этом узнали буквально за две недели, никто и не готовился. Я выступал против запретов, еще когда обсуждалась стратегия нынешней рыбалки. Ведь самое главное - сохранить рабочие коллективы, они формируются годами, а когда появляется запрет, люди теряют желание работать.
По мнению Владимира Смирнова, рыбаки должны иметь право на промысел.
- Тогда они будут защищать реки и задумываться о том, как и что будет дальше, - считает он. - А в этом году организацию промысла у нас лихорадило. Весной наша ассоциация предложила простое и понятное решение: открыть промысел с 1 августа (на три недели позже обычного) с ограничением длины неводов в один километр. Это позволило бы рыбе в большем объеме пройти на нерестилища. В итоге сначала объявили запрет, потом все-таки решили открыть промысел с 1 августа, а потом - 30 июля, но без ограничения длины неводов! Как будто последний год живем. В итоге почти все невода установили длиной от двух до трех километров. По статистике вылова видно, что из-за этого произошел перехват рыбы первого хода, что не позволило ей дойти до основных нерестовых рек. Избыточная длина неводов - это сегодня главная проблема лососевого промысла на Сахалине. Пользователи участков с трехкилометровыми неводами всеми силами препятствуют ограничениям, не понимая, что из-за этого мы скоро все останемся без рыбы.
В общем-то, так уже и происходит. На днях забили тревогу экологи.
- На северо-востоке и юго-востоке Сахалина разрешенный объем вылова горбуши превышен уже на 24,5 процента, - говорит руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын. - Рыбопромышленные предприятия выловили здесь 1552,8 тонны горбуши - при том, что разрешенный объем для всей Восточно-Сахалинской подзоны составляет лишь 1246,9 тонны.
Еще один лососевый регион - Хабаровский край. Основные объемы вылова тут приходятся на осеннюю кету, открытие районов промысла начнется с 20 августа. В этом году наука рекомендовала к вылову около 13 тысяч тонн "осенки". Но будет ли рыбалка удачной, большой вопрос: аномальная жара может сказаться на подходах лосося и здесь.
Борьба с урожаем
Поймать рыбу - полдела. Ее надо заморозить и перевезти. Нужны транспорт, холодильники. И того, и другого не хватает.
Сильно повлияла ситуация с Китаем. Сокращение поставок в эту страну из-за ковидных мероприятий повлекло затоваривание наших складов минтаем. Лосося в КНР тоже отгружают гораздо меньше, чем в прежние годы - по осторожным оценкам некоторых экспертов, разница достигает 80-90 процентов. Казалось бы, все играет на руку российским покупателям. Но…
На днях пресс-служба Росрыболовства распространила сообщение.
- Рост стоимости перевозки из Владивостока в западные регионы России пока не отмечается, но уже есть сложности с доставкой уловов из основных промысловых районов в Приморье. В связи с этим необходимо использовать возможности доставки уловов Северным морским путем, а компаниям, которые предоставляют транспортные услуги, воздержаться от необоснованного завышения стоимости тарифов, - говорится в нем.
Кстати, завышение уже есть.
- Цена на перевозки сильно выросла, - говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. - Раньше доставка килограмма рыбы с камчатского побережья до Владивостока в транспортных рефрижераторах в среднем обходилась в 12 рублей, сейчас - в 22-25! Увеличилась стоимость отправки по Северному морскому пути. Одна из компаний которая традиционно перевозила рыбу по СМП, еще в прошлом году брала 25-26 рублей за килограмм, сегодня - 56-58.
Промысловики выкручиваются как могут - в ход идут личные связи, знакомства, спасают заключенные раньше договоры.
- Сахалинская рыба очень хорошая, она востребована, ее качество, я убежден, даже выше камчатской! И уже лет пять ее очень активно берут в России, даже лучше корейских, китайских или японских оптовиков, - объясняет Владимир Смирнов.