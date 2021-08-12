В ДФО путина-2021 принесла свыше 390 тысяч тонн лосося

Главная рыбалка года вступила в основную фазу: в Дальневосточном бассейне поймано свыше 390 тысяч тонн лосося. Уже можно судить об успехах добычи на Камчатке, готовятся к ходу осенней кеты в Хабаровском крае, корректируют разрешения и запреты на лов в Сахалинской области. Между тем главная рыбалка года обнажила серьезные проблемы, от решения которых во многом зависит будущее отрасли.

Наполнили сети

Львиная доля вылова традиционно приходится на Камчатку. Сегодня период добычи здесь уже подходит к концу.

- У рыбаков плохая примета загадывать наперед, но уже сейчас можно делать выводы, что путина состоялась, наде­юсь, только на Камчатке возьмем больше 400 тысяч тонн лосося при прогнозе в 360, - говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Показатели могли бы быть выше, если б не два обстоятельства: частые штормы и недостаток судов.

- У рыбопромышленников некоторые суда стоят на ремонте из-за того, что введенные в КНР ограничения не позволяли сделать это ранее. В целом на путину-2021 пришло меньше флота, чем в предыдущие годы, поэтому наблюдается некоторый недолов, - объясняет министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Но даже при таком раскладе рыбы много. В районе села Соболево неизвестные вывалили огромную кучу свежего лосося на землю. Выпотрошили, взяли только икру и тушки выбросили. Шокирующие кадры разошлись по соцсетям. Кого ими здесь удивишь? Каждая путина обрастает такими картинками. Иногда виновных находят, иногда - нет. Местные жители обвиняют не нелегальных рыбаков, а… рыбопромышленников. Дескать, вылов в таких объемах доступен только им.

- Думать так - большая ошибка! - горячится представитель промысловой ассоциации "Река Большая" Оксана Гусева. - Браконьерские объемы вылова могут быть огромны. Промышленники хорошую рыбу никогда не выбросят - у них безотходное производство. Браконьеры ловят тоннами. Большие организованные бригады с хорошей техникой приезжают с "материка", они не заинтересованы в горбуше, берут только икру.

Себестоимость потрошеной горбуши с головой - не меньше 80 рублей, это самый минимум, в основном - больше

Конечно, цена тушек неизмеримо ниже, чем икры, при том, что сам по себе лосось - продукт ресурсоемкий.

- Коллеги подсчитали: себестоимость потрошеной горбуши с головой - не меньше 80 рублей, это самый "лайтовый" вариант, в основном - больше, - говорит Владимир Галицын. - Основная масса предприятий в отдаленных камчатских поселках работает на собственной генерации за счет дизелей. Стоимость киловатт-часа на этих заводах доходит до 60 рублей.

Жаркие реки

Сахалинские рыбаки, чей вылов когда-то превосходил объемы добычи камчатских коллег, уже несколько лет не могут похвастаться большими "урожаями": подходы лосося здесь стали мизерными. Этим летом выловили 8,6 тысячи тонн. Чтобы дать рыбе пройти в реки на нерест, во многих зонах промысел запретили.

В нынешнем году на юго-западе острова горбуша не заплывала в реки во многом из-за жары. Температура воды достигала 25 градусов тепла.

- Это привело к обмелению водоемов. Содержание кислорода в воде упало, поэтому вся рыба, которая заходила в реки, погибала, - подтверждает глава региональной ассоциации рыбопромышленников Максим Козлов. - Аномальная ситуация для острова. Мы никогда с таким не сталкивались.

Некоторой неожиданностью стало снятие запрета промысла на северо-востоке Сахалина.

- Лосось подходит неплохо и в последних числах июля нам разрешили рыбалку, - рассказывает председатель Ассоциации устойчивого рыболовства северо-востока Сахалина Владимир Смирнов. - Мы об этом узнали буквально за две недели, никто и не готовился. Я выступал против запретов, еще когда обсуждалась стратегия нынешней рыбалки. Ведь самое главное - сохранить рабочие коллективы, они формируются годами, а когда появляется запрет, люди теряют желание работать.

По мнению Владимира Смирнова, рыбаки должны иметь право на промысел.

- Тогда они будут защищать реки и задумываться о том, как и что будет дальше, - считает он. - А в этом году организацию промысла у нас лихорадило. Весной наша ассоциация предложила простое и понятное решение: открыть промысел с 1 августа (на три недели позже обычного) с ограничением длины неводов в один километр. Это позволило бы рыбе в большем объеме пройти на нерестилища. В итоге сначала объявили запрет, потом все-таки решили открыть промысел с 1 августа, а потом - 30 июля, но без ограничения длины неводов! Как будто последний год живем. В итоге почти все невода установили длиной от двух до трех километров. По статистике вылова видно, что из-за этого произошел перехват рыбы первого хода, что не позволило ей дойти до основных нерестовых рек. Избыточная длина неводов - это сегодня главная проблема лососевого промысла на Сахалине. Пользователи участков с трехкилометровыми неводами всеми силами препятствуют ограничениям, не понимая, что из-за этого мы скоро все останемся без рыбы.

Раньше доставка килограмма рыбы с камчатского побережья до Владивостока в рефрижераторах в среднем обходилась в 12 рублей, сейчас - в 22-25

В общем-то, так уже и происходит. На днях забили тревогу экологи.

- На северо-востоке и юго-востоке Сахалина разрешенный объем вылова горбуши превышен уже на 24,5 процента, - говорит руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын. - Рыбопромышленные предприятия выловили здесь 1552,8 тонны горбуши - при том, что разрешенный объем для всей Восточно-Сахалинской подзоны составляет лишь 1246,9 тонны.

Еще один лососевый регион - Хабаровский край. Основные объемы вылова тут приходятся на осеннюю кету, открытие районов промысла начнется с 20 августа. В этом году наука рекомендовала к вылову около 13 тысяч тонн "осенки". Но будет ли рыбалка удачной, большой вопрос: аномальная жара может сказаться на подходах лосося и здесь.

Борьба с урожаем

Поймать рыбу - полдела. Ее надо заморозить и перевезти. Нужны транспорт, холодильники. И того, и другого не хватает.

Сильно повлияла ситуация с Китаем. Сокращение поставок в эту страну из-за ковидных мероприятий повлекло затоваривание наших складов минтаем. Лосося в КНР тоже отгружают гораздо меньше, чем в прежние годы - по осторожным оценкам некоторых экспертов, разница достигает 80-90 процентов. Казалось бы, все играет на руку российским покупателям. Но…

На днях пресс-служба Росрыболовства распространила сообщение.

- Рост стоимости перевозки из Владивостока в западные регионы России пока не отмечается, но уже есть сложности с доставкой уловов из основных промысловых районов в Приморье. В связи с этим необходимо использовать возможности доставки уловов Северным морским путем, а компаниям, которые предоставляют транспортные услуги, воздержаться от необоснованного завышения стоимости тарифов, - говорится в нем.

Кстати, завышение уже есть.

- Цена на перевозки сильно выросла, - говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. - Раньше доставка килограмма рыбы с камчатского побережья до Владивостока в транспортных рефрижераторах в среднем обходилась в 12 рублей, сейчас - в 22-25! Увеличилась стоимость отправки по Северному морскому пути. Одна из компаний которая традиционно перевозила рыбу по СМП, еще в прошлом году брала 25-26 рублей за килограмм, сегодня - 56-58.

Промысловики выкручиваются как могут - в ход идут личные связи, знакомства, спасают заключенные раньше договоры.

- Сахалинская рыба очень хорошая, она востребована, ее качество, я убежден, даже выше камчатской! И уже лет пять ее очень активно берут в России, даже лучше корейских, китайских или японских оптовиков, - объясняет Владимир Смирнов.