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12.08.2021 10:58

В ДФО путина-2021 принесла свыше 390 тысяч тонн лосося

Текст: Инесса Доценко
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 182(8533)
Главная рыбалка года вступила в основную фазу: в Дальневосточном бассейне поймано свыше 390 тысяч тонн лосося. Уже можно судить об успехах добычи на Камчатке, готовятся к ходу осенней кеты в Хабаровском крае, корректируют разрешения и запреты на лов в Сахалинской области. Между тем главная рыбалка года обнажила серьезные проблемы, от решения которых во многом зависит будущее отрасли.
Нынешняя рыбалка на Камчатке оправдывает самые хорошие прогнозы. Фото: Виктор Гуменюк Нынешняя рыбалка на Камчатке оправдывает самые хорошие прогнозы. Фото: Виктор Гуменюк
Нынешняя рыбалка на Камчатке оправдывает самые хорошие прогнозы. Фото: Виктор Гуменюк

Наполнили сети

Львиная доля вылова традиционно приходится на Камчатку. Сегодня период добычи здесь уже подходит к концу.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Рыба к прилавку плывет боком

- У рыбаков плохая примета загадывать наперед, но уже сейчас можно делать выводы, что путина состоялась, наде­юсь, только на Камчатке возьмем больше 400 тысяч тонн лосося при прогнозе в 360, - говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Показатели могли бы быть выше, если б не два обстоятельства: частые штормы и недостаток судов.

- У рыбопромышленников некоторые суда стоят на ремонте из-за того, что введенные в КНР ограничения не позволяли сделать это ранее. В целом на путину-2021 пришло меньше флота, чем в предыдущие годы, поэтому наблюдается некоторый недолов, - объясняет министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Но даже при таком раскладе рыбы много. В районе села Соболево неизвестные вывалили огромную кучу свежего лосося на землю. Выпотрошили, взяли только икру и тушки выбросили. Шокирующие кадры разошлись по соцсетям. Кого ими здесь удивишь? Каждая путина обрастает такими картинками. Иногда виновных находят, иногда - нет. Местные жители обвиняют не нелегальных рыбаков, а… рыбопромышленников. Дескать, вылов в таких объемах доступен только им.

- Думать так - большая ошибка! - горячится представитель промысловой ассоциации "Река Большая" Оксана Гусева. - Браконьерские объемы вылова могут быть огромны. Промышленники хорошую рыбу никогда не выбросят - у них безотходное производство. Браконьеры ловят тоннами. Большие организованные бригады с хорошей техникой приезжают с "материка", они не заинтересованы в горбуше, берут только икру.

Себестоимость потрошеной горбуши с головой - не меньше 80 рублей, это самый минимум, в основном - больше

Конечно, цена тушек неизмеримо ниже, чем икры, при том, что сам по себе лосось - продукт ресурсоемкий.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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- Коллеги подсчитали: себестоимость потрошеной горбуши с головой - не меньше 80 рублей, это самый "лайтовый" вариант, в основном - больше, - говорит Владимир Галицын. - Основная масса предприятий в отдаленных камчатских поселках работает на собственной генерации за счет дизелей. Стоимость киловатт-часа на этих заводах доходит до 60 рублей.

Жаркие реки

Сахалинские рыбаки, чей вылов когда-то превосходил объемы добычи камчатских коллег, уже несколько лет не могут похвастаться большими "урожаями": подходы лосося здесь стали мизерными. Этим летом выловили 8,6 тысячи тонн. Чтобы дать рыбе пройти в реки на нерест, во многих зонах промысел запретили.

В нынешнем году на юго-западе острова горбуша не заплывала в реки во многом из-за жары. Температура воды достигала 25 градусов тепла.

- Это привело к обмелению водоемов. Содержание кислорода в воде упало, поэтому вся рыба, которая заходила в реки, погибала, - подтверждает глава региональной ассоциации рыбопромышленников Максим Козлов. - Аномальная ситуация для острова. Мы никогда с таким не сталкивались.

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Некоторой неожиданностью стало снятие запрета промысла на северо-востоке Сахалина.

- Лосось подходит неплохо и в последних числах июля нам разрешили рыбалку, - рассказывает председатель Ассоциации устойчивого рыболовства северо-востока Сахалина Владимир Смирнов. - Мы об этом узнали буквально за две недели, никто и не готовился. Я выступал против запретов, еще когда обсуждалась стратегия нынешней рыбалки. Ведь самое главное - сохранить рабочие коллективы, они формируются годами, а когда появляется запрет, люди теряют желание работать.

По мнению Владимира Смирнова, рыбаки должны иметь право на промысел.

- Тогда они будут защищать реки и задумываться о том, как и что будет дальше, - считает он. - А в этом году организацию промысла у нас лихорадило. Весной наша ассоциация предложила простое и понятное решение: открыть промысел с 1 августа (на три недели позже обычного) с ограничением длины неводов в один километр. Это позволило бы рыбе в большем объеме пройти на нерестилища. В итоге сначала объявили запрет, потом все-таки решили открыть промысел с 1 августа, а потом - 30 июля, но без ограничения длины неводов! Как будто последний год живем. В итоге почти все невода установили длиной от двух до трех километров. По статистике вылова видно, что из-за этого произошел перехват рыбы первого хода, что не позволило ей дойти до основных нерестовых рек. Избыточная длина неводов - это сегодня главная проблема лососевого промысла на Сахалине. Пользователи участков с трехкилометровыми неводами всеми силами препятствуют ограничениям, не понимая, что из-за этого мы скоро все останемся без рыбы.

Раньше доставка килограмма рыбы с камчатского побережья до Владивостока в рефрижераторах в среднем обходилась в 12 рублей, сейчас - в 22-25

В общем-то, так уже и происходит. На днях забили тревогу экологи.

- На северо-востоке и юго-востоке Сахалина разрешенный объем вылова горбуши превышен уже на 24,5 процента, - говорит руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын. - Рыбопромышленные предприятия выловили здесь 1552,8 тонны горбуши - при том, что разрешенный объем для всей Восточно-Сахалинской подзоны составляет лишь 1246,9 тонны.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
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Еще один лососевый регион - Хабаровский край. Основные объемы вылова тут приходятся на осеннюю кету, открытие районов промысла начнется с 20 августа. В этом году наука рекомендовала к вылову около 13 тысяч тонн "осенки". Но будет ли рыбалка удачной, большой вопрос: аномальная жара может сказаться на подходах лосося и здесь.

Борьба с урожаем

Поймать рыбу - полдела. Ее надо заморозить и перевезти. Нужны транспорт, холодильники. И того, и другого не хватает.

Сильно повлияла ситуация с Китаем. Сокращение поставок в эту страну из-за ковидных мероприятий повлекло затоваривание наших складов минтаем. Лосося в КНР тоже отгружают гораздо меньше, чем в прежние годы - по осторожным оценкам некоторых экспертов, разница достигает 80-90 процентов. Казалось бы, все играет на руку российским покупателям. Но…

На днях пресс-служба Росрыболовства распространила сообщение.

- Рост стоимости перевозки из Владивостока в западные регионы России пока не отмечается, но уже есть сложности с доставкой уловов из основных промысловых районов в Приморье. В связи с этим необходимо использовать возможности доставки уловов Северным морским путем, а компаниям, которые предоставляют транспортные услуги, воздержаться от необоснованного завышения стоимости тарифов, - говорится в нем.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Кстати, завышение уже есть.

- Цена на перевозки сильно выросла, - говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. - Раньше доставка килограмма рыбы с камчатского побережья до Владивостока в транспортных рефрижераторах в среднем обходилась в 12 рублей, сейчас - в 22-25! Увеличилась стоимость отправки по Северному морскому пути. Одна из компаний которая традиционно перевозила рыбу по СМП, еще в прошлом году брала 25-26 рублей за килограмм, сегодня - 56-58.

Промысловики выкручиваются как могут - в ход идут личные связи, знакомства, спасают заключенные раньше договоры.

- Сахалинская рыба очень хорошая, она востребована, ее качество, я убежден, даже выше камчатской! И уже лет пять ее очень активно берут в России, даже лучше корейских, китайских или японских оптовиков, - объясняет Владимир Смирнов.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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