В МЧС рассказали о жесткой посадке вертолета с туристами на Камчатке

На борту вертолета Ми-8, упавшего на Камчатке, было 16 человек - 13 пассажиров и три члена экипажа.

Информация о жесткой посадке винтокрылой машины поступила в 9:50 по местному времени. На место происшествия направлен борт Центра медицины катастроф, рассказали в МЧС России. Также готовится к вылету вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что вертолет с туристами упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника.

Восемь человек выжили, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.