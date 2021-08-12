Вильфанд назвал причину лесных пожаров в российских регионах

Сильный дефицит осадков стал причиной лесных пожаров в Якутии, Карелии и Иркутской области. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что за три месяца в Сибирском федеральном округе выпало 65 процентов осадков от нормы. "А дефицитом считается, если осадков выпадает меньше 80 процентов", - подчеркивает метеоролог (цитата по РИА Новости).

В Якутии, где больше всего пожаров, норма осадков всего 53 миллиметра, а выпало и того меньше. В Карелии в июле выпала половина месячной нормы.

Явный дефицит осадков с мая по июль также зафиксирован в Поволжье - мало дождей было в Самарской и Ульяновской областях, в Татарстане и Башкирии.