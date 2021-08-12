Показатели работы резидентов ОЭЗ "Тольятти" превысили допандемийные результаты. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов после подведения итогов работы инвестплощадки в первом полугодии 2021 года.

- Положительная динамика отмечается по всем основным показателям резидентов, что свидетельствует об эффективном развитии предприятий и инвестиционной площадки в целом, - рассказал министр. - За прошедшие шесть месяцев объем инвестиций компаний, расположенных в ОЭЗ, составил 2,7 миллиарда рублей, что на 133% выше аналогичного периода 2020 года.

По словам Богданова, существенно выросла и выручка предприятий. С начала текущего года этот показатель достиг 4,7 миллиарда рублей - это на 83% больше показателя предыдущего года. Почти в четыре раза увеличилось количество созданных на предприятиях ОЭЗ рабочих мест. За первое полугодие 2021-го компании предоставили 236 вакансий.

- Период пандемии стал своеобразным индикатором экономической стабильности и инвестиционных возможностей Самарской области и ОЭЗ "Тольятти" в частности. И сегодня мы можем смело говорить о том, что мы успешно преодолеваем этот непростой этап. В текущем году мы отмечаем существенный рост по всем показателям, связанным с деятельностью наших резидентов. Благодаря выгодным условиям и гарантированной поддержке региональных властей на всех этапах создания и развития бизнеса, инвесторы ОЭЗ "Тольятти" уверенно заходят на нашу площадку и строят планы на будущее, - отмечает генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

- За последний год особая экономическая зона прошла серьёзную реновацию с точки зрения стратегических планов развития. Мы видим, что программа развития ОЭЗ, созданная по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, эффективно работает и приносит результаты. Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, связанную с угрозой распространения COVID-19, предприятия ОЭЗ "Тольятти" смогли сохранить стабильность, более того - продолжить успешное развитие. Добиться таких результатов удалось, в том числе, благодаря прорывным решениям, принятым региональным правительством. А именно - реализации крупных инфраструктурных проектов, ни один из которых не был заморожен в период пандемии, - резюмировал Дмитрий Богданов.

Практики Самарской области по работе с инвесторами, признаны одними из самых передовых в России. В регионе действуют все специальные налоговые режимы и институты поддержки бизнеса. В формате "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций. Особые усилия прикладываются для развития особых экономических зон.

ОЭЗ "Тольятти" входит в тройку лучших инвестплощадок страны. Уже в этом году ее резиденты смогут начать отгружать свою продукцию по железнодорожной ветке, которая сегодня возводится в рамках концессионного соглашения с РЖД. В ближайших планах областного правительства - старт освоения площадки под третью очередь особой экономической зоны. Уже в этом году начинается проектирование всей необходимой инфраструктуры. Областные власти рассчитывают на помощь федерального центра - в настоящее время готовится заявка на получение инфраструктурного кредита.