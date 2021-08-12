Региональные СК отправили в суды пять тысяч дел о коррупции

Всего за шесть месяцев работы подчиненные Александра Бастрыкина завершили больше пяти тысяч уголовных дел о коррупции. Такую цифру назвал глава СКР на оперативном совещании, главной темой которого были результаты работы региональных следственных органов за полгода.

Бастрыкин озвучил и другие интересные цифры. Так, за шесть месяцев было отправлено в суд 48 523 уголовных дела против 50 797 человек. Расследовано 1621 преступление, которые совершили организованные группы и преступные сообщества. В судах по коррупционным статьям на скамью подсудимых сядет в том числе и 242 человека с особым правовым статусом.

По словам главы ведомства, активно принимаются меры по пресечению злоупотреблений в сфере реализации национальных проектов России.

Таких дел возбуждено 337, и 87 из них уже переданы в суд.

На постоянном контроле в СК - защита трудовых прав граждан. Направлено в суд 398 уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы. И еще 425 дел прекращено в связи с полным возмещением ущерба обвиняемыми и "деятельным раскаянием". Во время следствия работникам выплачено долгов по зарплате на 2,4 миллиарда рублей. На имущество обвиняемых стоимостью 1,7 миллиарда рублей по ходатайству следователей наложен арест.

Целенаправленной назвал Бастрыкин работу по защите детей от преступников. В суд передано 6347 уголовных дел о таких преступлениях. Одновременно принимаются меры по предотвращению участия несовершеннолетних в незаконных действиях. В суд уже ушли 4299 уголовных дел о совершенных подростками преступлениях.

Вместе с МВД и ФСБ раскрыто 4674 преступления, которые были совершены многие годы назад

Глава СК подчеркнул, что его ведомством совместно с МВД и ФСБ раскрыто 4674 "старых" преступлений, которые по разным причинам не были раскрыты годы и десятилетия назад. Из них - 481 убийство, 279 фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 274 изнасилования, 1537 других тяжких преступлений.

О возмещении ущерба гражданам и стране Бастрыкин сказал следующее. За полгода потерпевшим и государству возмещено 37,7 миллиарда рублей. Кроме того, наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых стоимостью 34,9 миллиарда рублей.

Лучшей названа работа следственных управлений по Удмуртской и Чувашской республикам, Приморскому краю, Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Республике Мордовия.