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12.08.2021 10:47

Рост уровня смертности в Прикамье стал самым низким среди регионов ПФО

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В сравнении с 2019 годом Пермский край вошел в число субъектов с минимальным показателем увеличения смертности в России - 79-е место из 85.
Фото: Администрация губернатора Пермского края Фото: Администрация губернатора Пермского края
Фото: Администрация губернатора Пермского края

По данным Росстата, за шесть месяцев в регионе умерли 18799 человек, тогда как за тот же период 2020 года - 17510: рост смертности в январе-июне текущего года по отношению к тому же периоду прошлого года составил 7,4 процента.

Таким образом, этот полугодовой показатель стал самым низким в ПФО, где в среднем увеличение составило 14,8 процента, что кстати также ниже и общероссийского (16,2 процента).

В пределах ПФО в число регионах с наименьшим ростом смертности кроме Прикамья входят Пензенская область (9,1 процента) и Татарстан (9,2), самые высокие показатели в округе - у Кировской (27 процентов), Саратовской (20,2) и Нижегородской (19,5) областей. В соседней Свердловской области прирост смертности составил 12,2, в Тюменской - 14,6, в Челябинской - 11,7 процента.

Если сравнивать данные показатели к аналогичному периоду 2019 года, то рост количестве умерших в крае составил 8,4 процента - это один из самых низких показателей в стране (79-е место из 85 регионов).

Как отметили в региональном правительстве, на данный показатель повлияли усиленная работа учреждений системы здравоохранения, более ранняя госпитализация, вакцинация от коронавируса, бесплатная выдача лекарств, а также непрерывное сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями.

Например, в Пермском крае в 2020 году был внедрен удаленный мониторинг пациентов высокого сердечно-сосудистого риска. Это позволило медработникам скорректировать терапевтическое лечение почти восьми тысячам жителям края, имеющих высокие риски ухудшения здоровья. Также было организовано порядка 4,5 тысячи дообследований и 1,7 тысячи консультаций кардиологов.

Кроме того, в территориях края выстроена система Центров амбулаторной онкологической помощи, которая позволяет жителям оперативно проходить диагностику.

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