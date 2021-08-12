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Рубрика: Происшествия

СК нашел угрожавшего убить московского прокурора гражданина в Кирове

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет заявил, что установил причастность жителя Кирова к угрозам прокурору, который участвовал в судебном заседании по отмене условного срока Алексею Навальному.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
СК предъявил Навальному новое обвинение

В СК корреспонденту "РГ" объяснили, что у них, в Главном следственном управлении, расследуется уголовное дело, которое было возбуждено по факту угроз убийством и причинением вреда здоровью прокурору. Угрозы пошли через интернет прокурору отдела государственных обвинителей прокуратуры Москвы из-за его участия в суде, который отменил условный срок осуждения Алексею Навальному.

- В результате проведенных следственных действий установлена причастность к совершению преступления жителя города Кирова, - заявили в ведомстве. Фамилию этого гражданина в СК не называют.

Следователи вместе с коллегами из Управления "К" МВД дома и на работе этого человека провели обыски. Изъяли предметы и документы, "имеющие значение для следствия". Статус задержанного- подозреваемый. На допросе он дал "подробные признательные показания об обстоятельствах совершения преступления".

- Решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК РФ - "угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении прокурора в связи с осуществлением правосудия", и избрании меры пресечения, - сообщили в СК.

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