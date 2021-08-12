Ученые разработали экономичный способ переработки опилок в топливо

Сотрудники Вятского государственного университета создали компактную мобильную дробилку для измельчения опилок на лесозаготовках. Устройство превращает отходы в топливные гранулы. Описание разработки опубликовано в научном журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Как сообщается на сайте университета, опилки на деревообрабатывающих предприятиях практически не применяются, поскольку измельчать материалы с малой удельной массой имеющаяся техника не позволяет. Объем этого вида отходов России оценивается в 1,5 миллиона тонн в год.

Разработка вятских ученых была подтверждена патентом 2017 года. С тех пор специалисты добились более энергоэффективных показателей измельчения, а также улучшили возможности по транспортировке устройства. Установить дробилку можно как на небольшой лесопилке, так и на крупном деревоперерабатывающем предприятии, как отдельно, так и в составе линии гранулирования.

Работает дробилка по следующему принципу. Опилки подаются в камеру измельчения сразу с двух сторон, что обеспечивает столкновение и замедление перерабатываемых частиц. Сверху над загрузочными патрубками находится вихревая камера, которая дает турбулентное движение опилок. В результате материал находится в зоне измельчения дольше, чем в аналогичных установках. Благодаря этому можно добиться хорошего результата.

Разработчики говорят, что удельная энергоемкость установки по сравнению с иностранными аналогами выше на 25-30 процентов. Речь идет в данном случае об отношении количества измельчаемых опилок к затраченной энергии. Опытные образцы дробилок были успешно протестированы. Следующий шаг - это создание промышленного образца и организация мелкосерийного производства. Ученые подчеркивают, что существует значительный спрос со стороны производителей на подобное оборудование.