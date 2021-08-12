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Рубрика: Власть

В Ясном стартует интенсив для изобретателей "StartUp Степь"

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В середине августа оренбургский город Ясный отметит свое 60-летие. Программа юбилея включает в себя как культурно-развлекательную, так и деловую составляющую. Так, с 14 по 15 августа состоится инженерно-технологический интенсив "StartUp Степь": здесь смогут прокачать навыки, компетенции и знания команды изобретателей из числа сотрудников местных предприятий, научных подразделений, конструкторских бюро. На два дня в Оренбуржье появится своя "StartUp Village". А победители конкурса стартапов смогут реализовать их на площадках ТОСЭР "Ясный".
Фото: Компания "Оренбургские минералы" Фото: Компания "Оренбургские минералы"
Фото: Компания "Оренбургские минералы"

В рамках "StartUp Степь" пройдут мастер-классы, семинары, питч-сессии и эвенты, в ходе которых участники смогут обменяться идеями, получить обратную связь от экспертов и прокачать свои компетенции в ТРИЗ - теории изобретательства. Среди спикеров и ведущих мероприятия - основатель и CEO "YellowRockets" Сергей Богданов, основатель и генеральный директор "Аксель+" Илья Китанин, президент клуба "Профессионалы в ТРИЗ" Николай Саунин, наставник проектных команд Академии Ростеха Андрей Карабанов, Евгений Васильев от венчурного фонда Национальной технологической инициативы и многие другие.

Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"
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По задумке организаторов, "StartUp Степь" - это живое общение в рамках единого пространства, заточенного под аккумуляцию творческой энергии изобретателей и бизнесменов. На мероприятии будет представлена не только теория, но и решение практических задач. Одна из крупнейших производственных компаний региона - "Оренбургские минералы" - рассмотрит успешные кейсы на площадке интенсива. Стартапы для защиты отберут в ходе регионального этапа Всероссийского конкурса "Техновызов", организованного министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей, Фондом инвестиций и инноваций Оренбургской области. Соорганизатором конкурса выступает также Московский инновационный кластер. По итогам соревнования успешные проекты получат возможность работать на территории ТОСЭР "Ясный" в качестве резидентов, а компания "Оренбургские минералы" выступит их грантодателем и инвестором. Новые технологии будут включены в инфраструктуру горнодобывающей компании - производству нужны новые решения в области материалов, оптимизации технологических процессов, автоматизации и цифровизации логистики и т.д.

Фото: Пресс-служба компании "Оренбургские минералы"
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На следующем этапе в качестве резидентов ТОСЭР успешные стартапы придут в полноценный индустриальный парк, где развитая инфраструктура сочетается с существенными льготами, стимулирующими быстрое развитие компании. Так, налоги на прибыль, на землю и на имущество за первые пять лет не взимаются, а обязательные страховые взносы сокращены до 7,6 процента.

- Мы ориентированы на создание среды, где компании смогут быстро внедрить инновационные технологии в жизнь. Обмен опытом, идеями, кейсами крайне важен для развития - а тем, кто сможет удовлетворить наши запросы по модернизации производства, мы создадим все условия для стремительного роста. Только покажите результат! - резюмировал глава "Оренбургских минералов" Андрей Гольм.

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