В Мордовии начали выплату помощи пострадавшим от урагана

Жители сел Старошайговского района, пострадавших от урагана 3 августа, получат материальную помощь: на эти цели выделено 3,6 миллиона рублей из резервного фонда врио главы Мордовии Артема Здунова. Первые выплаты уже поступили адресатам.

Как сообщила в четверг пресс-служба главы РМ, речь идет о селах Старое Шайгово, Шигонь, Говорово, Инегер-Пятина, Николаевка, Лемдяй, Старая и Новая Теризморга, а также деревнях Ожга и Малькеевка. Первый транш получили 74 человека, деньги поступают на счета пострадавших. Суммы материальной помощи варьируется от 30 до 100 тысяч рублей - в зависимости от степени нанесенного стихией ущерба.

По словам главы Старошайговского района Геннадия Мухина, всего же заявления на получение выплат поступили от 354 человек. Сейчас поданные документы прорабатываются отделениями минсоцзащиты, на получателей материальной помощи составляются социальные паспорта.

- Поставлена задача в первоочередном порядке оказать ее тем, у кого ситуация действительно трагичная - существенно повреждено единственное жилье, в семьях есть дети, инвалиды, престарелые, а собственных средств для восстановления домов у этих людей недостаточно, - констатировал чиновник.