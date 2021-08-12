В Мордовии план вакцинации от COVID-19 выполнили почти на 70%

На сегодня в Мордовии прививку от коронавируса получили почти 270 тысяч человек при плане в 388 тысяч. Это почти 70 процентов от запланированного показателя.

Такие цифры прозвучали в четверг на заседании регионального оперштаба.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, два района - Дубенский и Кадошкинский - уже выполнили план вакцинации: здесь привито 60 процентов от всего взрослого населения. Близки к завершению Кочкуровский, Теньгушевский, Чамзинский и Ардатовский районы - если не будут снижать набранные темпы. А вот столица республики Саранск, а также Рузаевский, Темниковский, Ковылкинский районы числятся среди отстающих.

По словам и.о. министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина, на сегодня в регионе имеются все 4 вида вакцины - в том числе поступило более 21 тысячи доз "Спутник Лайт", которая станет хорошим подспорьем для иммунизации студентов.

На совещании отмечалось, что до начала учебного года, когда уровень заболеваемости может вырасти из-за более тесных контактов в учебных коллективах, остается все меньше времени. Оставшиеся до осени дни нужно использовать по максимуму - потому что потом придет пора вакцинации от гриппа. А для выработки иммунитета между этими прививками должно пройти не меньше месяца.

Справка "РГ"

Статистика заболеваемости коронавирусом в республике остается высокой. Ежедневно выявляется порядка 70 новых случаев заражения. В 10 ковидных госпиталях региона проходят лечение почти 1300 человек. Всего же для пациентов с COVID-19 развернуто 1500 коек. В реанимации находятся 112 человек, 71 человек - на ИВЛ.