В Пензенской области запустили программу благоустройства дворов

Впервые за много лет деньги на благоустройство и оборудование игровых и спортивных площадок направят из регионального бюджета. На эти цели в этом году предусмотрели почти 125 миллионов рублей.

Как подсчитали в областном министерстве ЖКХ, этого должно хватить, чтобы привести в порядок более 50 дворов. При этом средства будут направлены не только в областной центр, где больше всего многоквартирных домов, но и в крупные городские поселения. Например, второму по величине городу Кузнецку выделили 25 миллионов рублей. Это позволит обновить порядка 17 дворов, еще 5-7 дворов обновят в Белинском, Каменке, Нижнем Ломове, Сердобске.

О старте региональной программы сообщил врио главы региона Олег Мельниченко во время рабочей поездки в Кузнецк, где он встретился с председателями ТСЖ.

- Важнейшая задача - сделать приятным, интересным и безопасным пребывание жителей, в первую очередь, детей и подростков, на территории рядом с домом. Мы обязаны создать нормальные условия для людей. Это будут современные площадки с резиновым напольным покрытием, игровыми и спортивными элементами. Комплексный подход к благоустройству позволит отремонтировать дворы и подъезды там, где это нужно. Люди просят не так уж много. Пожилым вечером хочется выйти посидеть на лавочке, а детям, чтобы было, где поиграть, - пояснил Олег Мельниченко.

Разработана "дорожная карта" по выделению бюджетных средств. Алгоритм зависит от того, в чьей собственности находится прилегающая к дому территория. Там, где элементы расположены на муниципальной земле, работы организует управление ЖКХ города. Конкретные адреса определяются на основе обращений граждан.

- Мы выезжали на место, осматривали объем работ. Согласовывали их с учетом расположения коммуникаций. Так было отобрано 16 территорий во всех четырех районах Пензы, где будут установлены новые элементы на детских площадках и зонах отдыха, - пояснил заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Станислав Зотцев.

В ближайшее время будет объявлен аукцион по определению подрядной организации, которая займется работами.

Другой механизм используется в отношении придомовых территорий, которые отмежеваны и являются общедолевой собственностью граждан. Напрямую выделять средства из бюджета на их благоустройство мэрия не имеет права. Поэтому решено объявить дополнительный конкурс социально значимых проектов в сфере создания и обустройства на дворовых территориях многофункциональных детских игровых и спортивных комплексов.

- Исходя из того, что максимальный размер гранта может составлять не более двух миллионов рублей, в Пензе в рамках данной программы может появиться еще 13 современных игровых и спортивных комплексов, - сообщила начальник отдела по реализации социальной политики и развитию местного самоуправления администрации города Пензы Светлана Чернецова.

Прием заявок продлится до 7 сентября. В грантовом конкурсе смогут участвовать зарегистрированные ТОСы, ТСЖ, жилищные кооперативы и другие некоммерческие организации. Гранты будут предоставляться на принципе софинансирования, нижний порог участия жителей составит 0,1 процента от общей стоимости проекта. Для сравнения, год назад аналогичные гранты предоставлялись с условием софинансирования не менее пяти процентов от стоимости проекта. И даже при этом на гранты выстраивались очереди.

К заявке необходимо приложить протокол общего собрания собственников жилья, согласие на софинансирование и включение нового комплекса в состав общего имущества.

Рассмотрением конкурсных заявок займется специально созданная комиссия, утвержденная постановлением администрации города Пензы.

- Руководители муниципалитета вместе со своей командой должны определить перечень дворов, выехать, поговорить с людьми, понять, что они хотят. И с учетом максимального количества голосов реализовать программу. Где-то нужно комплексное благоустройство и большая площадка. Есть дворы с небольшой территорией, где можно смонтировать несколько игровых элементов. Такая задача стоит перед администрацией всех городов Пензенской области, - пояснил Олег Мельниченко.

Важно, что жители будут участвовать в приемке работ. Только после их подписи под актом выполненных работ они будут профинансированы в полном объеме.

В ближайшие три года в Пензе планируется привести в порядок около ста объектов.