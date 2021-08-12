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Рубрика: Общество

В Пензенскую область поступили автомобили для сельских ФАПов

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Церемония передачи автотехники медицинским организациям состоялась в Пензе. Врио главы региона Олег Мельниченко в торжественной обстановке вручил ключи от машин, которых очень ждут в отдаленных селах. Они будут работать в первичном звене здравоохранения.
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Как сообщили в правительстве Пензенской области, в рамках реализации всероссийского проекта по модернизации первичного звена системы здравоохранения в регионе создаются 74 модульных фельдшерско-акушерских пункта и восемь современных врачебных амбулаторий. Часть из них уже введены в эксплуатацию, остальные будут сданы до конца года. Также в рамках проекта ведется пополнение санитарного автопарка. Первые 13 автомобилей поступили в январе этого года.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- Сегодня мы передаем 12 машин центральным районным и участковым больницам. Они предназначены, прежде всего, для работы в сельской местности, в отдаленных населенных пунктах, - пояснил врио главы региона Олег Мельниченко.

Современные санитарные машины пополнят автопарки Башмаковского, Бековского, Вадинского, Колышлейского, Кузнецкого, Наровчатского, Нижнеломовского, Никольского, Пачелмского района. Сразу два автомобиля поступят в самый густонаселенный Пензенский район.

Олег Мельниченко выразил уверенность, что новые автотранспортные средства станут надежными помощниками медицинским учреждениям в решении задач по оказанию качественной медицинской помощи сельскому населению. Он сообщил, что поставка спецтранспорта в регион продолжится.

- Основная наша задача, которая поставлена президентом России, - это развитие первичного звена медицинской помощи. Обязательства, которые мы взяли на себя, мы должны выполним в полном объеме, - отметил Олег Мельниченко.

На днях в Малосердобинском и Колышлейском районах завершилась установка модульных конструкций новых фельдшерско-акушерских пунктов. Жители сразу нескольких ближайших сел смогут получать первичную медико-санитарную помощь в более комфортных и современных условиях. Возведение медучреждений проведено с опережением установленных сроков. По завершению монтажных работ, медицинские объекты должны пройти процедуру лицензирования, сразу после этого смогут вести прием пациентов. Ожидается, что свои двери они распахнут уже в начале октября. Тогда же ожидается поступление еще семь единиц автотранспорта для медицинских учреждений региона.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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- Чем больше машин будет поступать в первичное звено, тем удобнее будет работать врачам. Поставки идут постоянно. В здравоохранении средний износ машин составляет пять лет, потому что на них ложится большая нагрузка. До 2025 года планируется получить в общей сложности порядка 150 машин. Это постоянная работа, которую мы ведем, - говорит врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Пензенская область вошла в число 20 субъектов РФ с высоким уровнем контрактации и использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе по установке модульных медицинских объектов и проведению капитального ремонта объектов здравоохранения. В этом году для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, приобретены 23 единицы медицинского оборудования и 32 единицы автотранспорта. Из 940 миллионов рублей, предусмотренных на реализацию программы в 2021 году, размещено торгов на сумму 899,7 миллиона рублей.

Цифра

144 единицы санитарного автотранспорта будет приобретено для первичного звена здравоохранения Пензенской области по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

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