В Татарстане банду подростков осудили за вымогательство и грабеж

Суд Набережных Челнов вынес приговор шестерым членам группировки "Белята" в возрасте от 15 до 18 лет. Их в зависимости от роли и степени участия признали виновными в грабеже, вымогательстве и кражах. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие установило, что они, в частности, вымогали у троих сверстников деньги и гадждеты. У одного из них открыто похитили мобильный телефон. Также ими были совершены кражи из магазинов сигарет, спиртного и шоколада на сумму свыше 72 тысяч рублей.

Свою вину подростки признали. Их приговорили к различным видам наказания. Один получил 3 года воспитательной колонии, второй -2,4 года исправительной колонии общего режима (освобожден в зале суда в связи с зачетом срока отбывания наказания) третьего - к одному году лишения свободы условно. Еще троих - к обязательным работам на срок от 100 до 160 часов.