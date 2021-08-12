Чем опасна незаконная перепланировка жилья

По данным Росреестра, более половины квартир в стране подверглось самовольной перепланировке. Сегодня закон требует от владельцев такого жилья привести его в соответствие с первоначальным проектом.

Ужесточать законодательные нормы заставляет масштаб проблемы. В Лиге профессионалов недвижимости утверждают, что первичное жилье переделывают до девяноста процентов новоселов, вторичное - более половины. И только треть жильцов делает это на законных основаниях.

Между тем из-за активного переноса стен и коммуникаций нарушается прочность всего дома, а это грозит опасностью всем его жителям. Прецеденты, когда из-за незаконных перепланировок рушатся подъезды, уже есть. Проблему нужно решать.

- Последние два года в Росреестре шла глобальная реформа, в рамках которой БТИ передали свои архивы в кадастровую палату. Сейчас документы на все объекты недвижимости оцифрованы, система стала прозрачной. Теперь, когда совершается сделка - купля-продажа, передача жилья в наследство, - Росреестр проверяет данные и, если перепланировка не узаконена, отказывает в регистрации, - пояснила корреспонденту "РГ" председатель Лиги профессионалов недвижимости Светлана Гоненко.

Покупателям жилья следует знать, что любые изменения размера жилых помещений после ремонта - это тоже перепланировка, которая должна быть отражена в техническом паспорте. Ему в точности должно соответствовать расположение дверных проемов, перегородок. В противном случае лучше отказаться от сделки, либо, купив такое жилье, самому легализовать планировку квартиры и получить необходимые документы.

Тем временем омичи, пребывая в полной уверенности, что у себя дома они могут делать все что угодно, продолжают массово нарушать нормы. Меняют местами спальни и санузлы, увеличивают площадь комнат за счет лоджий, переносят на балкон газовые плиты и раковины.

Строители, в свою очередь, изначально возводят неудобное жилье, тем самым провоцируя самовольную перестройку. Некоторые фантазии просто поражают. "Сосед устроил на лоджии джакузи, и весь этаж начал плесневеть и обрастать сосульками, - пожаловались жители левобережной высотки. - Наши претензии он игнорирует".

Такие случаи нередки. За последний год в Госжилинспекцию поступило более полусотни подобных жалоб.

Знанием законов не блещут ни новоселы, ни дизайнеры, ни ремонтные бригады, которые навязывают свободную планировку. Однако, согласно Жилищному кодексу, обустройство квартир, в том числе с черновой отделкой, регламентируется жесткими стандартами.

- Даже небольшой сдвиг стены, несовпадающий с техпаспортом, влечет серьезные санкции. Трогать зону кухни или санузла категорически нельзя. Их расположение должно в точности соответствовать параметрам нижних и верхних квартир, - поясняет председатель Лиги профессионалов недвижимости Светлана Гоненко. - Отклонение влечет штраф, а нарушителя заставят привести жилье в первоначальный вид. Судебная практика уже наработана.

Немало поводов для тревоги дают и владельцы офисов, расположенных на первых этажах высоток. Замечено, что как только из дома начинают выносить кирпичи и куски арматуры, жди проблем с отоплением, водой, вентиляцией. Или чего-нибудь посерьезней. Сколько простоят дома с передвинутыми и отсутствующими стенами - никому не известно.

Для комплексного решения проблемы и была создана Лига профессионалов в недвижимости, объединившая застройщиков, проектировщиков, дизайнеров, риелторов, управляющие компании, КТОСы, кадастровых инженеров, финансистов. Открыт центр перепланировок и реконструкций, где можно узнать, как узаконить различные новшества.

- С начала года в администрацию Центрального округа Омска поступило 653 обращения. Разрешение на переустройство жилых помещений выдано 510 омичам, остальным отказано, - сообщила главный специалист отдела архитектуры, строительства и земельных отношений Ольга Поротикова.

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По данным сервиса "Авито", за последний год спрос на услуги дизайнеров интерьера в Омске вырос на 14 процентов, в целом по стране - на 28 процентов. Средняя стоимость услуг по оформлению интерьера оценивается в 900 и 1 000 рублей за квадратный метр соответственно. На 25 процентов (до двух тысяч рублей) подорожало пректирование кухонь, на 20 процентов (до 1 200 рублей) - ванн и санузлов. 3D-проект обойдется в 1 000 рублей за виртуальный "квадрат", панорамный тур по будущей квартире - в 2 000.

Спрос на ремонт с начала года вырос 12 процентов. На треть подорожала работа электриков, на 18 процентов - отделка. Средняя стоимость ремонта квартиры увеличилась на четверть. В зависимости от характера работ, мастера просят за "квадрат" от 200 до 550 рублей.