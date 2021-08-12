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12.08.2021 15:03
Рубрика: Происшествия

Иркутская таможня возбудила против контрабандиста леса 12-е дело

Текст: Дмитрий Машуков

Очередное - двенадцатое по счету - уголовное дело возбудила Иркутская таможня против директора ООО, зарегистрированного в Тайшете, Как сообщили в ведомстве, руководителя фирмы подозревают в вывозе из России лесоматериалов по поддельным документам.

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По версии таможенников, преступление было совершено в 2019-2020 годах. Стоимость незаконно экспортированной в Китай древесины составляет почти 11 миллионов рублей. Предыдущие 11 дел в отношении предпринимателя возбуждены менее чем за полгода - с марта 2021-го. Установлено, что житель Приангарья продал в КНР тысячи кубометров леса примерно на 86 миллионов рублей. Директору ООО инкриминируется также создание совместно с гражданином Китая организованной преступной группы, связанной с контрабандой.

Новое дело возбуждено по факту незаконного перевоза через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важного товара в крупном размере, уточнили в таможне. Экспортер вносил в документы подложные сведения, чтобы подтвердить легальность приобретения древесины на внутреннем рынке, уточнил замначальника Иркутской таможни Евгений Михневич.

По решению суда фигурант арестован.

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