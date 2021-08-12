Как новосибирские компании повышают производительность труда

Участниками нацпроекта "Производительность труда" в Новосибирской области уже стали 45 предприятий, до 2024 года запланировано вовлечь не менее 200.

Как сообщила Камилла Волосская - директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (созданного на базе областного Агентства инвестиционного развития), под управлением экспертов РЦК находятся четыре проекта, реализуемые компаниями "Купинское мороженое", "Здравмедтех-Новосибирск", "С2 ГРУПП", "Хлебообъединение "Восход".

В июне этого года завершилась активная фаза проектов на предприятиях "Обувь России" и "Континент окон". Все компании достигли увеличения выработки продукции и производительности труда.

Руководитель проекта Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Александр Бычков отметил, что новосибирская компания "ФайберТрейд" вошла в пятерку предприятий-лидеров по достигнутому эффекту. Он добавил, что Новосибирский картонно-бумажный комбинат увеличил выработку на 40 процентов, а на Новосибирском патронном заводе на 15 процентов выросла скорость производства продукции.