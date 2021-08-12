Каким будет сезонное снижение цен на овощи в Сибири

В августе цены на овощи, необходимые для приготовления борща, традиционно пошли вниз.

В Сибирском главном управлении Банка России утверждают, что к концу первого полугодия 2021-го стоимость основных продуктов в Новосибирской области выросла на 5,8 процента по сравнению с июнем 2020-го, и это ниже, чем в целом по России (7,9 процента). Больше всего подорожали овощи из борщевого набора - свекла и морковь. Так, по данным управления, средние цены на морковь за год выросли почти в два раза.

- В 2020-м российские аграрии собрали меньше овощей, поэтому запасы закончились раньше обычного. На прилавках представлено больше импортного товара, который стоит дороже из-за перевозки, - поясняет заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Корреспондент "РГ" обошла несколько супермаркетов крупных торговых сетей в Октябрьском районе Новосибирска. Стоимость некоторых овощей поразила. Например, в одном супермаркете килограмм чеснока продается по цене 238,99 рубля, в соседнем - 269 рублей. Понятно, что товар импортный. Но отечественного просто нет.

Лук репчатый не так дорог: есть и по 26,46 рублей, и по 32,99. А вот цена мытой моркови замерла на отметке 76,99 рублей за килограмм, а мытой и фасованной - 94,99. Немытую морковь можно купить за 60 рублей. Цена на картофель колеблется от 40 до 70 рублей за килограмм (причем уже нового урожая). Свекла продается за 66,19-70 рублей за кило-грамм, томаты - за 75-100, а то и за 130 рублей. Шестисотграммовая упаковка томатов от местного производителя обойдется в 139,99 рубля. На районном рынке хакасские и ташкентские помидоры продают за 80-230 рублей за килограмм. Здесь же морковь стоит 55 рублей, а свекла и картофель - по 45 рублей за килограмм.

Самой дешевой из списка оказалась свежая капуста белокочанная - 29,49-36 рублей за килограмм. Зеленый лук, петрушка, укроп - 34-49 рублей за пучок. В среднем овощи для одной кастрюли борща обойдутся в триста рублей.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области и региональное правительство в конце июля создали рабочую группу по контролю и мониторингу цен на овощи из борщевого набора. Итоги планируется подвести в конце августа. Пока же депутаты и чиновники установили, что за прошлую неделю произошло снижение цен на основные овощи на десять-пятнадцать процентов. Руководитель группы и сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Новосибирской области Наталья Багрова объяснила это ростом объемов поставок местной продукции.

- Неделю назад на Центральном рынке мы покупали морковь за сто рублей за килограмм, сегодня - за семьдесят. Это самая уязвимая позиция. Неудивительны жалобы жителей на то, что в некоторых торговых сетях морковь дороже бананов. Сейчас мы наблюдаем существенное снижение цен в супермаркетах города. Они на 28 процентов ниже, чем на рынке, - утверждает Наталья Багрова.

Однако экспертов удивил тот факт, что самая дорогая морковь - как раз от местных производителей, а привозная стоит гораздо дешевле. Продавцы пояснили, что это связано с большими объемами оптовых закупок.

Ожидается, что в сезон продовольственных социальных ярмарок цены на продукты снизятся. Также рассматривается возможность заключения соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты.