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Рубрика: Происшествия

Лесные пожары нарушили расписание авиарейсов в Сибири

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Авиасообщение в Сибири нарушено из-за дыма от лесных пожаров, в аэропортах Якутска, Красноярска, Новосибирска, Иркутска ежедневно задерживают десятки рейсов. Сейчас все зависит от погоды и направления ветра, говорят эксперты. Дождей в ближайшую неделю не ожидается, так что ситуация может стать хуже.

По данным онлайн-табло аэропорта Красноярска, 11 августа было отменено восемь и задержано два отправляющихся рейса, также отменено шесть и задержано три прибывающих рейса. В аэропорту Новосибирска задержано прибытие около 20 самолетов, в Иркутске - девяти рейсов. В Якутске из 20 вылетающих рейсов задержано девять, отменено три, а из 21 прибывающего рейса отменено три и задержаны шесть. Официальных заявлений от авиационных властей пока нет.

Фото: Нина Слепцова/РИА Новости
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Горят леса на севере и востоке от Якутска, все зависит от направления ветра, говорит председатель Ассоциации малой авиации Якутии Иван Лукин. Потоки с юга немного разогнали дым, но ситуация может вновь измениться.

Частицы продуктов горения также способствуют конденсации водяного пара, поэтому при повышении влажности воздуха туман возникает гораздо интенсивнее и рассеивается медленнее, чем в чистой атмосфере. Это сказывается на видимости в аэропортах регионов, поясняет "РГ" пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова. В некоторых аэропортах идет ремонт, что также осложняет восстановление графика движения самолетов, добавила она.

Леса горят в Якутии уже не первую неделю, и дым постепенно захватывает территории Восточной и Западной Сибири. По данным Ассоциации туроператоров России, 9 и 10 августа в аэропортах Новосибирска, Красноярска, Иркутска по метеоусловиям было задержано более 100 рейсов.

Пока сбои сказываются в основном на межрегиональных перелетах. Поступают обращения, люди не понимают, когда смогут вылететь, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Пассажиры теряют стыковки, долго ожидают рейсов в аэропорту. Авиакомпании предупреждают об изменениях в расписании. В случае ожидания предлагают прохладительные напитки и питание, при длительных задержках и отменах рейсов решают вопрос с размещением пассажиров.

Если ситуация будет ухудшаться, возникнет вопрос об альтернативных транспортных путях. Например, по железной дороге можно было бы перевозить пассажиров в соседние аэропорты, где небо чище и рейсы отправляются без сбоев, говорит Зотов. Государству стоит предпринять меры опережающего характера, чтобы понимать, как действовать в подобных ситуациях, добавляет он.

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