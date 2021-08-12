На Алтае решили досрочно расселить жильцов из аварийных домов

Власти Алтайского края намерены до конца 2023 года расселить жильцов из 267 аварийных домов. Если это удастся, то регион будет претендовать на дополнительное федеральное финансирование и с 2024-го в крае смогут приступить к расселению еще 282 объектов.

Всего в регионе, по приблизительным оценкам специалистов краевого министерства строительства и ЖКХ, в аварийном состоянии находится до миллиона квадратных метров жилья. Около 240 тысяч ветхих "квадратов" расселили в 2009-2017 годах, предоставив новые квартиры 17,4 тысячи человек. С 2019 года начался второй этап программы - уже по нацпроекту "Жилье и городская среда". За пять лет предстоит расселить еще 104,5 тысячи квадратных метров, на которых проживают 5,8 тысячи человек.

- Более четырех миллиардов рублей краю на эти цели выделяет федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ, - сообщил глава министерства Иван Гилев. - Доля региона в софинансировании - всего один процент.

Правительство РФ увеличило объемы финансирования программы, и 37 регионов, которые выполняют план, могут ускорить темпы. Алтайский край вошел в их число. И до 2023 года он получит оставшийся пятилетний объем финансирования - 2,4 миллиарда рублей. За это время необходимо переселить из 163 аварийных многоэтажек 3,7 тысячи человек в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске и Первомайском районе края.

В отличие от первого этапа программы, когда жителям аварийных домов предоставляли равнозначные по площади квартиры в новостройках, по нацпроекту переселенцам-собственникам выплачивают выкупную стоимость их ветхого жилья. А живущим в муниципальных квартирах предоставляют равнозначное жилье по социальному найму.

По словам Ивана Гилева, от выделения квартир в новостройках отказались, потому что было много проблем с подбором подходящих вариантов.

- Если общая площадь расселяемой квартиры пятнадцать-двадцать метров, то такую мы и должны были предоставить. И при этом сохранить прежнее количество комнат, пусть даже они будут по два метра, - отметил министр.

С выкупной стоимостью тоже не все просто. Для ее определения муниципалитеты нанимают оценщиков, которые вычисляют среднюю стоимость квадратного метра в районе, где находится аварийный дом. По этой цене считают стоимость квартир под снос, не беря во внимание их ветхость. На деле же оценка оказывается зачастую заниженной, так что переселенцы не могут приобрести другую квартиру не только в этом районе, но даже в городе, и вынуждены уезжать на окраины или в сельскую местность.

- Учитывая низкую юридическую грамотность населения, немногие владельцы ветхого жилья обращаются в суд за пересчетом выкупной стоимости, - отмечает адвокат Анна Навратил. - Хотя, как показывает судебная практика, можно существенно увеличить выплаты, особенно тем, кто живет в коммуналках. Так, в Барнауле в расселяемой двухэтажке из двадцати владельцев квартир в суд обратились только четыре семьи, и они смогли на 25 процентов и более увеличить выкупную стоимость своего жилья.

В минстрое соглашаются, что эта проблема тормозит реализацию программы. "Суды затягиваются надолго, а в результате в аварийных домах в опасных условиях остаются две-три семьи, ожидающие решения. Но все же с переходом на выплаты компенсаций процесс переселения пошел быстрее", - отметили в ведомстве.

Прямая речь

Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

- Расселение идет опережающими темпами. До конца года по плану надо переселить 2 440 человек, а нам удалось к 1 августа выплатить компенсации на приобретение нового жилья уже 3 126 гражданам. По ускоренной программе к концу 2023 года в крае не должно остаться домов, признанных аварийными до 1 января 2017-го. Впоследствии были признаны аварийными еще 282 дома, где проживает 6,5 тысячи человек. Если выполним ускоренную программу, то сможем войти в новый этап расселения и ликвидировать еще более 104 тысяч квадратных метров и в этих ветхих многоэтажках.