На Алтае возбудили дела об отравлении алкоголем трех человек

В Алтайском крае возбудили два уголовных дела по статье о сбыте небезопасной продукции, повлекшей смерть людей. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, три человека скончались после употребления суррогатного алкоголя.

Первый случай отравления зафиксирован 8 августа в одном из сел Усть-Калманского района Алтайского края. Там компания отмечала день рождения одного из местных жителей, на столе было спиртное неизвестной марки, купленное в Барнауле. Наутро несколько человек оказались в больнице, одна из женщин умерла, несмотря на все усилия врачей.

Подобный инцидент произошел и в самом Барнауле, где два молодых человека умерли, выпив спиртосодержащую жидкость. По обоим фактам назначены медэкспертизы, следователи допрашивают свидетелей.

В ведомстве призывают не рисковать здоровьем и не покупать алкогольную продукцию по явно заниженным ценам, особенно с рук, через интернет, а также в местах, не предназначенных для продажи спиртного.