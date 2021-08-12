Почему в Алтайском крае необходимо возрождать мелиорацию

В последние годы многие районы Алтайского края, прежде всего степные, все больше ощущают нехватку влаги. Это стало особенно заметно в прошлом году, когда сельское хозяйство региона сильно пострадало от засухи. По словам доктора географических наук, профессора Юрия Винокурова, долгие годы возглавлявшего Институт водных и экологических проблем СО РАН, не только на Алтае, но и во всей зоне рискованного земледелия в России наступает цикл уменьшения общей увлажненности, а это приведет к серьезным засушливым явлениям. К такому естественному природному процессу нужно готовиться уже сейчас. Неудивительно, что на Алтае вновь заговорили о возрождении мелиорации.

Целина, поднятая в середине 1950-х, дала хорошие урожаи. При этом задача была - накормить людей не только хлебом, но и мясом, и молоком, то есть продукцией животноводства. Но начались засухи, с которыми и призвана бороться мелиорация - система мер по улучшению хозяйственных условий на определенной территории с помощью различного комплекса мероприятий, в частности, гидромелиоративных.

Природа распорядилась так, что если на востоке Алтайского края много поверхностных вод, то на западе - подземных: одиннадцать водоносных горизонтов глубиной до 800 метров. За их счет орошалось порядка 100 тысяч гектаров. Но и этого было мало. К тому же ограниченный запас подземных вод требовал искать возможности орошения из поверхностных источников. Благо имелся определенный дореволюционный опыт и появились новые способы промывки засоленного верхнего слоя почвы. Чтобы оросить большие территории Кулундинской степи, приняли решение построить Кулундинский магистральный канал, который поначалу задумывался как опытный, экспериментальный.

Канал начали строить в 1973 году. Недалеко от Камня-на-Оби безо всякой плотины из живого русла Оби насосной станцией забирали по пять кубометров воды в секунду. Через 25 километров построили вторую станцию с той же производительностью, от которой вода шла самотеком до Родинского района. Кроме того, было запроектировано два опытно-производственных массива орошения по десять тысяч гектаров каждый. Ставилась также задача попутного орошения - например, в Каменском и Тюменцевском районах, где влаги периодически не хватает.

Как это часто случается, реализацию проекта не довели до конца. К 1983 году было проложено 182 километра водной магистрали. Распределительный канал к Златополинскому орошаемому массиву в центральной части Кулундинской степи протяженностью 120 километров так и не построили. В наши дни канал заболачивается, нередко случались подъем грунтовых вод и подтопление населенных пунктов. Негативную роль сыграло то обстоятельство, что проект носил статус экспериментального.

Так, в какой-то момент в союзном правительстве решили, что эксперимент не удался и мелиорация не справится с нарастающим комом проблем в сельском хозяйстве. Многие элементы канала проектировали "по аналогии" со схожими объектами на Украине и в Средней Азии, без учета местной специфики - например, состава почв. Сказались высокие тарифы за пользование электроэнергией для подачи воды на поля. А в 1980-е годы начал сказываться тотальный дефицит, и многие из тех, кто отвечал за строительство и эксплуатацию канала, стали разворовывать имущество для личных нужд. Растащили гидронасосы и силовые установки, оборудование заводов железобетонных изделий в Поспелихе и Камне-на-Оби и завода по ремонту тяжелой мелиоративной техники в поселке Новосиликатном. В личные подсобные хозяйства и на пункты сбора цветмета перекочевали сотни километров алюминиевых мелиоративных труб.

Принес ли Кулундинский канал хоть какую-то пользу? Однозначного ответа, по мнению Юрия Винокурова, нет.

- Он не привел к решению задач, стоявших изначально. Часть территорий вблизи канала подверглись процессам засоления, заболачивания, переработки берегов. Были обнаружены большие фильтрации воды из канала - с одной стороны, это происходило из-за природных свойств грунтов, с другой - из-за элементарной расхлябанности и вороватости: там, где русло проходило по песчаной почве, строители положили дырявую пленку или не положили ее совсем. Но, так или иначе, появление канала способствовало строительству большого количества объектов социальной и инженерной инфраструктур, - подчеркивает профессор.

Наряду с Кулундинским каналом возводили Бурлинский протяженностью около тридцати километров. Там тоже были установлены насосные станции, забиравшие из Оби тридцать кубометров воды в секунду и перекачивавшие ее на более высокий уровень. Канал предназначался для комплексного использования - предполагалось, что он пополнит речку Бурлу и поможет решить ряд природоохранных проблем и задачу попутного орошения.

- Однако к тому моменту стало появляться все больше сомнений в пользе мелиорации, и с Бурлинским каналом все задуманное удалось выполнить наполовину, - вспоминает Юрий Иванович. - В частности, не стали углублять русло речки Бурла, чтобы не случалось подтоплений. Мы не получили ни ожидаемого природоохранного эффекта, ни нужной отдачи от орошения. Не добавилось воды в Бурлинском озере, которое периодически склонно чуть ли не к иссушению. Когда-то оно было огромным, а нынешние объемы заметно скромнее. В итоге Бурлинский канал "заглох". Существовал еще проект Барнаульской оросительной системы - построили Гилевское водохранилище, которое сейчас используется не в полную силу. А также проект второй очереди Алейской оросительной системы. Все это свернули.

Мелиорация на Алтае сошла на нет. Она была рассчитана на крупные коллективные хозяйства. Считалось, что если площадь мелиоративного участка менее 500 гектаров, то он экономически невыгоден. Хотя для орошения полей с овощами и картофелем шли на проектирование большого количества малых водохранилищ на малых реках. За ними следили и ухаживали колхозы. Сейчас они практически бесхозные. Региональный минсельхоз не прочь восстановить эту сеть, но нужна серьезная ревизия всего, что уцелело.

Между тем проблема обеспечения животноводства полноценными кормами никуда не ушла. А кормовые угодья страдают от засухи.

- Без мелиорации сельскому хозяйству будет сложно. Я бы предложил создать систему МТС - мелиоративно-технических станций. Нужны организации с опытными кадрами и соответствующей материально-технической базой для грамотного ведения мелиоративных мероприятий. Современные МТС помогали бы фермерским хозяйствам на взаимовыгодной основе. Принадлежать такие станции должны государству, поскольку речь идет о продовольственной безопасности страны. В этой связи делать ставку на развитие одних только крупных агрохолдингов неправильно - я бы сказал, пагубно. Село нужно развивать комплексно. У России огромный потенциал сельских территорий. Здесь большую роль сыграло бы кооперативное движение, и на Алтае есть с кого брать пример в развитии сельской кооперации. Была бы воля и грамотная программа действий, - убежден Юрий Винокуров. .

Между тем

В последние годы в Алтайском крае периодически появлялась информация о том, что местная власть хочет вернуться к мелиорации. Например, в 2017 году ФГБУ "Управление "Алтаймелиоводхоз" планировало начать реконструкцию Кулундинского магистрального канала и довести его состояние до проектного. Однако все упирается в вопросы финансирования. В пресс-службе регионального минсельхоза корреспонденту "РГ" сообщили, что "сейчас идет актуализация информации, после чего полученные данные будут изучать и определять перспективы".