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12.08.2021 15:05
Рубрика: Общество

Под Томском окончательно законсервировали два ядерных хранилища

Текст: Никита Зайков (Томск)
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

В городе Северск Томской области завершились работы по консервации открытых хранилищ жидких радиоактивных отходов. Как сообщили в пресс-службе топливной компании Росатома "ТВЭЛ", речь идет о бассейнах Б-1 и Б-25 Сибирского химического комбината.

Житель Приморья предложил новый способ переработки ядерных отходов

Приемка работ проводилась комиссией с участим специалистов госкорпорации. Реализация проекта шла в течение десяти лет в рамках Федеральной целевой программы "ЯРБ-2" по обеспечению ядерной и радиационной безопасности до 2030 года. Консервация двух крупных объектов хранения отходов позволила сделать открытые бассейны экологически безопасными.

Накопленные отходы были надежно локализованы, а барьеры безопасности построены из природных материалов. Для их создания послойно было уложено 746 тысяч кубометров грунта, 64 тысячи кубометров щебня и 85 тысяч кубометров глины. При обустройстве барьеров была применена уникальная технология по предотвращению миграции радионуклидов. Общий объем финансирования проекта составил около 3 миллиардов рублей.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Ядерная безопасность

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