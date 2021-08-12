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12.08.2021 21:05
Рубрика: Власть

Путин обсудил с врио главы Тувы социальные проблемы региона

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
В Туве есть позитивные изменения - даже растет численность населения, но остается и много проблем. О том, как их решать, президент Владимир Путин поговорил на встрече в формате видеоконференции с врио главы республики Владиславом Ховалыгом. Это, в частности, уровень доходов граждан, ситуация с аварийным жильем, перегруженность школ, нехватка детсадов, а также борьба с туберкулезом. Ховалыг и сам выделил ряд трудностей, решить которые может помочь федеральный центр, и направил письма в Кремль. Владимир Путин их прочитал и согласился - вопросы действительно острые.
Владимир Путин указал Владиславу Ховалыгу сроки по ликвидации аварийного жилья в Туве. Фото: РИА Новости

Проблем много, и они не новые, заявил президент. Не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья, хотя должен был быть завершен как минимум год, а то и два назад. Путин попросил подготовить письмо по этому поводу. Вторая, не менее острая социальная проблема - перегруженность школ и недостаток детсадов. По этим вопросам президент также указал подготовить обращение. Как следует нужно заняться и проблемой туберкулеза, считает он. Президент оценил неплохие темпы в строительном секторе, призвав наращивать их - в том числе для решения острых вопросов в социальной сфере: это опять же школы, детсады и аварийное жилье. И еще отметил рост численности постоянного населения, призвав поддержать такую хорошую тенденцию и сделать все, чтобы поднимать уровень доходов людей. "Для этого, конечно, нужно проводить мероприятия, связанные с осуществлением инвестпроектов", - подчеркнул он.

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По некоторым сложным ситуациям требуется поддержка президента и помощь федерального центра, сказал Ховалыг. "На федеральном уровне принято решение о приостановке строительства железной дороги Кызыл - Курагино. Надеюсь, что в перспективе мы к этому вопросу вернемся. Но сейчас нам нужен замещающий проект", - заявил он и предложил усилить аграрные направления. В селе живут 46 процентов населения - почти вдвое выше, чем в среднем по России. Разработана программа ускоренного развития АПК на 2022-2026 годы. Кроме того, будет расти переработка. Ховалыг попросил поручить правительству выделить из госказны дополнительно 9 млрд рублей.

Реализация инвестпроектов сдерживается неразвитостью энергетической инфраструктуры, поэтому первоочередным вопросом остается ликвидация энергодефицита. Нужна новая линия электропередачи в 220 киловольт, заявил врио главы Тувы. Минэнерго поддерживает, затраты составляют 21 млрд рублей, но есть только половина - не хватает около 11 млрд. Ховалыг попросил поручить выделить их из федерального бюджета.

Решение проблемы энергодефицита в Туве оценивается в 21 миллиард рублей. В свою очередь программа развития АПК республики в период с 2022 по 2026 год оценивается в 17 миллиардов рублей

Острой проблемой врио главы Тувы назвал плохую экологию в зимнее время. В Кызыле один из самых высоких уровней загрязнения воздуха в стране. Ховалыг попросил поручить "Газпрому" реализовать в республике пилотный проект перевода потребителей на сжиженный природный газ и включить ее в проект социальной газификации. Еще он запросил помощи со строительством онкодиспансера. По всем этим темам уже направлены письма президенту, и Путин их рассмотрел. "Все это действительно острые вопросы", - согласился он.

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