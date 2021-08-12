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Рубрика: Власть

Путин призвал повышать доходы тувинцев

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Поднимать уровень доходов людей, решить проблемы с аварийным жильем, перегруженными школами и дефицитом детсадов поручил президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с врио главы Тывы Владиславом Ховалыгом.

Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
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"У вас пока в республике не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья. На это, конечно, нужно обратить внимание", - заявил Владимир Путин. "Он должен был бы быть закончен еще как минимум год назад, а то и полтора-два года назад. Запланирована была реализация всех этих программ еще к окончанию 2018-го, но пока, к сожалению, эта работа не завершена", - отметил он и попросил подготовить отдельное письмо по этому поводу.

Вторая, не менее острая социальная проблема - перегруженность школ и недостаток детсадов. Как следует заняться нужно и решением проблемы туберкулеза, считает президент.

Кроме того, Путин призвал делать все, чтобы поднимать уровень доходов жителей. "Для этого, конечно, нужно проводить мероприятия, связанные с осуществлением инвестпроектов", - подчеркнул он.

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