Путин призвал повышать доходы тувинцев

Поднимать уровень доходов людей, решить проблемы с аварийным жильем, перегруженными школами и дефицитом детсадов поручил президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с врио главы Тывы Владиславом Ховалыгом.

"У вас пока в республике не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья. На это, конечно, нужно обратить внимание", - заявил Владимир Путин. "Он должен был бы быть закончен еще как минимум год назад, а то и полтора-два года назад. Запланирована была реализация всех этих программ еще к окончанию 2018-го, но пока, к сожалению, эта работа не завершена", - отметил он и попросил подготовить отдельное письмо по этому поводу.

Вторая, не менее острая социальная проблема - перегруженность школ и недостаток детсадов. Как следует заняться нужно и решением проблемы туберкулеза, считает президент.

Кроме того, Путин призвал делать все, чтобы поднимать уровень доходов жителей. "Для этого, конечно, нужно проводить мероприятия, связанные с осуществлением инвестпроектов", - подчеркнул он.