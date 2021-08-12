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Рубрика: Власть

Срок действия ТОСЭР в Кузбассе продлят до 2030 года

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 182(8533)
Новый резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Юрга" привлечет в кузбасский моногород более двухсот миллионов рублей инвестиций.

Компания, пополнившая список резидентов ТОСЭР, планирует открыть цех по переработке продукции растениеводства и ежегодно выпускать почти 1 600 тонн рапсового и льняного масла. Его собираются поставлять на экспорт - в Китай, Литву и Чехию. А жмых рапса и льна, как и экструдированная соя - отличный корм для сельскохозяйственных животных. Предполагаемый объем производства высокопитательного продукта - восемнадцать тысяч тонн в год. В эти направления компания инвестирует 205 миллионов рублей, создав два десятка рабочих мест.

Фото: iStock
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Юргинский резидент - 54-й по счету в регионе, где действуют четыре ТОСЭР. А общий объем инвестиций за весь период их существования - 4,3 миллиарда рублей. Количество новых рабочих (и в основном это места не в угольной отрасли) уже превысило 2,6 тысячи.

К слову, Юргу до сих пор по инерции называют городом машиностроителей, хотя градообразующий завод "Юрмаш" былые позиции, увы, давно утратил. Правда, попытки его реанимации предпринимаются постоянно. Но, так или иначе, сегодня на "опережающей" территории города работает фабрика нетканых материалов (синтепона, холлофайбера и других), текстильная фабрика "Сибирь", предприятия, выпускающие автотранспортные средства, спецмашины, оборудование и занимающиеся механической обработкой металлоизделий.

Инвесторов привлекают налоговыми и другими льготами. Так, по словам гендиректора фабрики нетканых материалов Дмитрия Бобкова, в прошлом году сокращение ставки страховых взносов во внебюджетные фонды с 30 до 7,6 процента сэкономило предприятию 2,1 миллиона рублей. В результате резидент, работающий в Юрге с осени 2018-го, решил расширить производство. Подписав дополнительное соглашение, объем инвестиций увеличили с 11,5 до 32,7 миллиона рублей. К концу нынешнего года фабрика, распространяющая свою продукцию по всей Сибири, должна выйти на проектную мощность. А рынок сбыта собираются нарастить за счет Казахстана.

- Срок действия всех четырех ТОСЭР Кузбасса будет продлен до 2030 года. Для каждой территории будет установлен новый период применения всех льготных ставок до 2024 года. Это приведет к пуску новых производств. Планируем привлечь еще как минимум пятнадцать резидентов и свыше семнадцати миллиардов рублей инвестиций, создать более пяти тысяч новых рабочих мест, - уточнил глава региона Сергей Цивилев.

Как сообщили в областном департаменте инвестиционной политики и развития предпринимательства, список видов экономической деятельности, разрешенных резидентам ТОСЭР, увеличится за счет логистики и обрабатывающих производств. Утвержденная правительством РФ программа социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года предусматривает и совершенствование законодательной базы относительно ТОСЭР. К слову, по упомянутой программе на каждый рубль федерального финансирования (эта доля в общей сумме 55,2 миллиарда рублей составляет 51,3 миллиарда) регион получит шесть рублей частных инвестиций. За три года предполагается создать свыше двадцати тысяч новых рабочих мест вне угольной отрасли.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Между тем в Кузбассе используют и другие средства ухода от монозависимости экономики. Так, почти пятьсот мест для высококвалифицированных специалистов в ближайшую пятилетку появятся благодаря открытию промышленного технопарка в Кемерове. Под него отдана площадка электромашиностроительного завода в центре города. На территории в 1,75 гектара есть вся необходимая инфраструктура. Здесь смогут развиваться машиностроительные, приборостроительные и химические предприятия малого и среднего бизнеса. Резиденты наладят выпуск оборудования для сибирских заводов, будут поставлять его на российский и международные рынки. Проект, рассчитанный до 2029 года, тоже должен привлечь в регион инвестиции.

- Бизнес заинтересован создавать подобные площадки. К примеру, в период пандемии многие страны снизили или вообще прекратили поставки комплектующих и материалов, и это сильно ударило по производителям конечного продукта. Именно поэтому необходимо развивать кооперационные связи. Кроме того, участники промышленных кластеров смогут получить государственную финансовую поддержку на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции, - отмечает директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко.

Кстати

В Сибири организуют межрегиональный промышленный кластер производителей горно-шахтного оборудования. Речь, в частности, идет о выпуске роботизированных модулей для отработки подземным способом трудноизвлекаемых запасов угля и россыпных месторождений других твердых полезных ископаемых (в том числе золота и алмазов). Основной конечный продукт кластера, где персонала в общей сложности более 350 человек, представляющих 17 компаний, - шагающая шахтная крепь с гидравлическим приводом. Так что создание благоприятных условий для эффективного взаимодействия производственных предприятий, образовательных и научных учреждений, коммерческих и некоммерческих структур - тоже залог инвестиционной привлекательности.

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