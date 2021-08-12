Суд вынес приговор убийцам 12-летней девочки в Красноярском крае

Суд вынес приговор двум жителям Красноярского края. Одного из них признали виновным в изнасиловании, убийстве и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Второго - упомянутого несовершеннолетнего соучастника - в насильственных действиях сексуального характера и пособничестве.

Старшему назначено наказание в виде 23 лет и 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима. Младший получил 9 лет 11 месяцев воспитательной колонии. Об этом сегодня проинформировал Следственный комитет РФ.

Вечером 29 мая прошлого года житель Красноярского края в лесу у деревни Нижняя Коя Шушенского района напал на 12-летнюю девочку и начал душить ее. Когда ребенок потерял сознание, злоумышленник и его пособник - несовершеннолетний односельчанин жертвы - совершили изнасилование и убийство.

Уголовное дело вели следователи центрального аппарата СК, уточнили в ведомстве. Его сотрудники допросили более 40 человек, провели 10 осмотров места происшествия и множество экспертиз. Фигуранты уголовного дела полностью признали свою вину и раскаялись.