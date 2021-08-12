Суд запретил добычу угля в кузбасских природных комплексах

Добывать уголь рядом с жилым районом Кемерова Лесная Поляна все-таки не будут: Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании-недропользователю в повторном рассмотрении технического проекта освоения недр.

Добыча угля в Кузбассе все ближе подступает к жилым кварталам. ООПТ в этом случае могут играть роль "зеленого щита". Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Споры по поводу начала отработки запасов каменного угля рядом с Лесной Поляной (соответствующую лицензию ООО "Шахта "Лапичевская" получило более десяти лет назад) идут уже не первый год. "РГ" писала об этом в июле 2020-го. В декабре 2019 года Федеральное агентство по недропользованию досрочно отозвало у компании лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу черного золота в границах участков Петровский и Шахта Лапичевская-2. Но угольщики оспорили это решение в суде. Тогда Роснедра обратились в Верховный суд РФ. Однако он отказался рассматривать спор, посчитав прекращение права пользования недрами чрезмерным ограничением, несоответствующим требованиям справедливости и соразмерности. В частности, суд отметил, что недропользователю не указали на конкретные нарушения существенных условий лицензии.

В марте нынешнего года Московский арбитражный суд обязал Роснедра в течение месяца повторно рассмотреть технический проект, реализацию которого собирались начать уже в 2021-м. Теперь же этого очевидно не произойдет. Выводы, которые сделал суд первой инстанции, сейчас признаны не соответствующими обстоятельствам дела.

Напомним, что минприроды РФ не согласовало угольщикам документацию на спорные участки, поскольку для защиты краснокнижной флоры и фауны по решению кемеровского горсовета там были созданы особо охраняемые природные территории местного значения - природные комплексы "Петровский" и "Петровско-Андреевский". А особый охранный режим, как известно, исключает геологическое изучение недр, разведку и разработку месторождений полезных ископаемых.

В ответ угольщики представили свои аргументы. Во-первых, по их словам, техпроект подготовлен с учетом правового режима ООПТ. Во-вторых, границы последних обозначаются на территории лицензируемой деятельности предупредительными информационными знаками по всему периметру. И, наконец, обе ООПТ, участки близ которых собирались разрабатывать подземным способом единым шахтным полем, не простираются в недрах. В итоге суд первой инстанции признал вынесенное Роснедрами решение незаконным.

Апелляции на это решение наряду с федеральным агентством подали заинтересованные в вопросе администрации Кемерова и Кемеровского муниципального округа. Дело в том, что лицензии (одна из них действует до июля 2025-го, а вторая - до ноября 2035 года) разрешают недропользователю развернуть на участках, имеющих экологическое, рекреационное, эстетическое и культурное значение, комплексную промышленную деятельность. И она затрагивает как недра, так и все, что находится над ними.

В частности, согласно выданным лицензиям, угольщики могут построить под землей и на ее поверхности технологические и инфраструктурные объекты, включая шахтовые стволы, административно-бытовые здания, ремонтно-механические мастерские, склады оборудования и материалов, котельную с теплосетью, железнодорожные пути, депо и гаражи. Последствия всего этого предугадать несложно - техногенно нарушенные грунты, деградация почв, гибель растений и животных.

Между тем положения об ООПТ запрещают любым образом нарушать структуру почвенного покрова и форм рельефа природных комплексов. Да и отчуждать и предоставлять земельные участки в пределах особо охраняемых природных территорий разрешается исключительно в целях эксплуатации и развития последних. Потому, собственно, Роснедра изначально и отклонили технический проект. И суды трех уровней отказались признать недействующим решение кемеровских депутатов о создании ООПТ.

Остается добавить, что ресурсы и запасы угля на двух спорных участках оцениваются более чем в 134 миллиона тонн. При этом ООО, проигравшее суд, через кипрскую фирму контролирует компания, зарегистрированная в Гонконге.

Тем временем

Под Новокузнецком разведкой и добычей каменного угля открытым способом займется новосибирская компания "Сибантрацит", получившая недавно положительное заключение Главгосэкспертизы на этот проект. Участок Верхнетешского месторождения площадью 8,51 квадратных километра распределили через аукцион еще в 2018-м. Недропользователю он интересен не только запасами, но и развитой промышленной и транспортной инфраструктурами. Всего в четырнадцати километрах от будущего разреза проходит железнодорожная ветка, примыкающая к Транссибу. Так что остается лишь проложить автодороги внутри контура нового предприятия и для подъезда к участку. Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы РФ, в техпроекте (он предусматривает первую очередь строительства разреза с уровнем добычи пять миллионов тонн в год) содержатся требования обеспечить сейсмоустойчивость зданий и сооружений, а также осушить почвы. Причина - повышенный риск землетрясений и подтопления территории.