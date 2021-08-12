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Рубрика: Происшествия

В Иркутской области сотрудники интерната избивали его воспитанников

Текст: Екатерина Дементьева ("Российская газета", Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
Пятеро воспитанников коррекционной школы-интерната поселка Квиток Тайшетского района Иркутской области заявили в полицию о том, что их избили воспитатели.

Организованная по этому поводу проверка слова подростков не только подтвердила, но и выявила другие случаи насилия. В Квитокской школе-интернате учатся 53 ребенка, и 24 из них - сироты, постоянно проживающие в учреждении. Как-то раз подростки покинули интернат, а когда вернулись, их ждал весьма неласковый прием - да настолько, что они решили позвонить в службу спасения. Операторы единого кол-центра линии "112" к звонку отнеслись со всей серьезностью, обращение зафиксировали и передали правоохранителям.

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В Квиток приехали сотрудники СКР, которые посмотрели записи с камер наблюдения, побеседовали с подростками и выяснили, что побои перенесли как минимум трое из них. - Позже в том, что его избивали, признался еще один мальчик. Причем силу применял взрослый сын одной из воспитательниц, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям - 156, 286 и 117 Уголовного кодекса РФ. В причастности к применению силы подозревают пятерых сотрудников школы-интерната - заместителя директора по воспитательной работе, трех воспитателей и медсестру. Четверых из них задержали. Всем предъявили обвинение и взяли с них обязательство о явке. В министерстве образования региона заверили, что от работы с детьми они отстранены, проводится служебная проверка.

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