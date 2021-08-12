В Кузбассе один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП на трассе

На 66-м километре трассы "Ленинск-Кузнецкий - Промышленная - Журавлево" в Кемеровской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек, еще шестеро получили различные травмы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу, это произошло в результате опрокидывания микроавтобуса. Всего в автомобиле Toyota Grand Hiace находились восемь человек. Машина ехала из Красноярска в Новосибирск, однако водитель не справился с управлением и съехал с дороги, после чего микроавтобус перевернулся на крышу.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и следователи отдела МВД по Промышленному муниципальному округу Кемеровской области. В полиции устанавливают все обстоятельства аварии, ведется проверка в результате которой будет принято процессуальное решение.